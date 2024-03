Zpěvák Pavel Novák bude mít ve svém rodišti vyřezávanou lavičku

6:38, aktualizováno 10:38

Byl hudební ikonou šedesátých let. Autorem i interpretem stovek hitů a idolem mnoha žen. A především velkým přerovským patriotem. Město si bude svého slavného rodáka Pavla Nováka, který by se letos dožil osmdesáti let, připomínat mimo jiné ručně vyřezávanou lavičkou s umělcovou podobiznou.