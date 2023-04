Parkují i týden bez placení a projde jim to, kritizuje přerovská opozice

Podle Dostalíka v Přerově nefunguje výběr poplatků za parkování na veřejných místech a město tak ročně přichází o miliony korun.

„Vidět je to třeba na Žerotínově náměstí, podle odhadů devadesát procent parkujících aut tu běžně nemá uhrazený parkovací poplatek. Nejedná se však jen o náměstí, to stejné platí i na dalších místech,“ shrnul Dostalík.

Cestou podle Pirátů není tvrdý postih řidičů, ale především přijetí systémových opatření.

Ve městě vládne parkovací anarchie, tvrdí Piráti. To samé si myslí i zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov). „Chybí kontrola. Nemá smysl zavádět jakákoli pravidla, pokud je nikdo nevymáhá. I když jsme na to upozorňovali přes komisi pro dopravu už v minulém volebním období, nic se neděje,“ uvedl Horký.

Nejsme dopravní policie, reagují strážníci

Podle zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslava Komínka strážníci ke špatně zaparkovaným vozidlům vyjíždějí.

„Nejpalčivější problémy řešíme z vlastního popudu, týká se to především vozidel blokujících plynulost dopravy či přechody pro chodce,“ sdělil.

Letos městská policie řešila už 794 případů vozidel stojících v rozporu se zákonem, za loňský rok jich bylo 2 255.

Podle Komínka se dohlíží především na dodržování veřejného pořádku. „Strážníci obecních policií nejsou dopravní policisté a řešení dopravy by nemělo být jejich primární činností, k tomu je podle zákona zřízená jiná instituce,“ reagoval.

Vedení radnice nicméně chystá opatření. Parkoviště v Kratochvílově ulici u Přerovanky, které má kapacitu zhruba třiceti aut, osadí závorovým systémem.

„Nejedná se o reakci na opozici. Vybudování závorového systému připravujeme už zhruba rok,“ oznámil primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

Podle náměstka primátora Tomáše Navrátila (ANO) město od loňska disponuje stavebním povolením, nejdříve ale hodlá opravit povrch parkovací plochy.

„Předpokládám, že bychom závorový systém mohli instalovat v létě,“ objasnil Navrátil. Město si chce na tomto menším parkovišti systém vyzkoušet. Pokud se pilotní projekt osvědčí, závory přibudou i na jiných parkovištích, například na náměstí Přerovského povstání.

„Tímto systémem chceme zvýhodnit slušné občany, kteří si buď koupí parkovací kartu, nebo lístek a pravděpodobně budou mít kde zaparkovat. Ne každý bude ochotný za parkování zaplatit,“ dodal Navrátil.

Závorový systém ve městě opozice vítá. „Můžeme díky němu získávat peníze z řádně zaplacených poplatků a používat je dál v systému parkování,“ uvedl Horký.

Situace je hrozná, tvrdí lidé

Přerovu ovšem podle Pirátů chybí jasná parkovací politika a situace začíná být neúnosná.

„V Přerově nemáme problém jen s neplacením parkování na vyhrazených místech, ale také se stáním vozidel ve žlutých zónách, zákazech nebo křižovatkách. Práce na systémových změnách není hotová za dva dny, je potřeba s ní ale začít,“ konstatoval Dostalík.

Krátce před volbami vznikla pracovní skupina pro parkovací politiku, nicméně se podle Pirátů nestalo nic.

Jako katastrofální pak označují situaci ve městě místní. „Auta stojí všude, v zatáčkách, na žlutých čárách. Řidiči tak neparkují, protože by byli bezohlední, ale protože to jinak nejde. Normálně se stojí na chodnících i na trávě. Parkuje se na milimetry. Nepokutuje se to a to je dobře. Kdyby strážníci postupovali podle zákonů, museli by postihnout každého druhého. Lidé by je sežrali,“ upozornila třeba Přerovanka Natálie Bortlová.

I když ve městě podle opozičního zastupitele Horkého za poslední roky přibylo mnoho parkovacích míst, uznává, že nestačí. Podle něho by bylo řešením postavit z vydělaných peněz za parkování dvoupatrové parkoviště tam, kde by to dávalo smysl. To navrhují i Piráti.

Patrové parkoviště pro 70 aut plánují třeba v Šumperku. Takový postup chválí dopravní expert z BESIP Miroslav Charouz. „Parkovací dům by byl pro sídliště příliš nákladný, ale patrové parkoviště je rozumný kompromis,“ vyzdvihl přednedávnem pro MF DNES odborník.

„Důležité je také velmi podporovat nemotorové způsoby dopravy a omezovat motorovou dopravu v centru. Vychází to ostatně i z evropských plánů na udržitelný rozvoj,“ podotkl Horký.