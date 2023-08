Modré zóny už spouští také Olomouc, dodržování bude hlídat i speciální vůz

Krajské město totiž přechází na elektronickou evidenci parkování a finišuje nové zóny, které se budou týkat i místních.

„Kartu bude možné koupit z domova přes internetový prodej. Dříve vydané parkovací karty samozřejmě zůstávají v platnosti,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj města Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Cílem je snížit počet aut v ulicích a dát Olomoučanům větší šanci zaparkovat poblíž domu, výhodu proto budou mít rezidenti. Změny ale čelí kritice nemalé části veřejnosti i opozice.

V krajském městě jsou nyní zpoplatněné zóny A a B. Návštěvníci v nich platí v pracovní dny 100 nebo 40 korun za hodinu, obyvatelé tisíc korun ročně za nepřenosnou kartu.

Pomůže elektronika

Od září už nebudou muset mít rezidenti parkovací karty za sklem auta, jelikož magistrát začne vydávat pouze elektronické verze. Vše bude vázáno na registrační značku. Stejné to bude i u krátkodobých lístků z parkovacích automatů, s nimiž už se řidiči v centru potkávají teď.

Novinkou bude rovněž cena parkovací karty, za kterou rezidenti nově zaplatí dva tisíce za první vozidlo, pro abonenty, tedy podnikatele v daném místě, bude za dvanáct tisíc.

Případná druhá vozidla už jsou výrazně dražší, u rodin však platí, že si členové mohou auta či motorky rozdělit mezi sebe a za každé vozidlo tudíž zaplatí jako za první.

Mnohem větší změnu pak pocítí od dubna lidé žijící na východě města, kde vznikne nová zóna C. Půjde zhruba o lokalitu od třídy 17. listopadu po Hodolanskou ulici. Obyvatelé s trvalým bydlištěm v této oblasti zaplatí za auto 600 korun, abonenti a lidé odjinud 12 tisíc.

Každá z nových zón přitom bude rozdělená do oblastí. Když tedy bude mít řidič auto s kartou do určité oblasti – například s označením C5, neznamená to, že může parkovat v celé zóně C. V „céčku“ a „déčku“ nicméně bude mít možnost stát hodinu denně zdarma.

Stejně tak budou mít lidé parkující v zóně A, tedy historickém jádru města, možnost vybrat si ještě jednu z oblastí v zóně B, kde je víc místa. Zóna C bude zase určena pro parkování těch, kteří si zaplatí návštěvnické oprávnění.

Na sídlištích platnost od večera do rána

Každý rezident též získá nárok na stohodinový roční kredit, který může přidělit na konkrétní čas libovolné registrační značce ve své zóně, třeba pro návštěvu.

„Zaregistrovat si hodiny může každý, kdo má v dané oblasti trvalý pobyt. Po přihlášení ke svému účtu uživatel u přiděleného kreditu volných hodin zadá požadovanou registrační značku vozidla a nastaví potřebný čas,“ popsal Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta.

Bez parkovací karty se bude v zóně C platit v pracovní dny od 8 do 18 hodin dvacetikoruna za hodinu a v zóně D deset korun za hodinu v době od neděle do čtvrtka od 17 do 6 hodin ráno. Nová pravidla začnou platit postupně, s poslední zónou D na jihu se počítá od února 2025.

Zpoplatněna budou všechna velká sídliště na jihu a západě od Nových Sadů po Neředín, přičemž zahrnuty budou i Lazce na severu. Důvodem jsou výsledky dopravních výzkumů, z nichž vyplynulo, že je zde největší problém zaparkovat kvůli odstaveným autům.

Kontrolovat bude vůz s kamerovým systémem

Protože je celý systém postavený na zadávání registračních značek do centrálního systému, bude možné ke kontrole využívat auto městské policie vybavené speciálním automatickým kamerovým zařízením.

Vůz je už připraven, ale čeká se na dodání potřebného softwaru a propojení s databází magistrátu. „Testování začne na podzim letošního roku,“ sdělil Luňáček.

Opozice varuje, že jelikož některá místa v Olomouci zůstanou i po zavedení zonace nezpoplatněná, budou přespolní řidiči hledat místo právě tam a kvalita života se tak v těchto lokalitách zhorší.

„Bez vybudování velkokapacitních parkovacích budov se daleko nedostaneme a auta budou stát na dálnici až do Brna,“ kritizoval například v březnu na zastupitelstvu Martin Major (SPOLU), někdejší náměstek pro dopravu.

Bude se jednat o stavbě parkovacích domů

Bez poplatku budou mimo jiné alespoň částečně čtvrtě Hejčín, Pavlovičky, Bělidla, Nový Svět, Slavonín nebo Neředín. Podle Majora proto mělo město nejprve postavit záchytná parkoviště nebo parkovací domy, zvážit by na to mohlo i spolupráci se soukromým investorem.

„Žádná parkovací místa navíc změna bezprostředně nepřinese. Jenom budete platit tam, kde to doteď bylo zdarma,“ napsal v Olomouckých listech Majorův stranický kolega z ODS Jan Holpuch.

Město ještě v minulém volebním období zřídilo fond mobility, do něhož míří peníze vybrané za parkovné. Letos jde podle údajů z rozpočtu o 75 milionů korun. Z fondu se má výhledově platit třeba výstavba parkovacích míst či právě parkovacích domů.

Otázkou jejich vzniku se bude radnice znovu zabývat v úterý. Jeden by mohl stát u Hynaisovy ulice, kde byl naplánovaný spolu s multifunkční hokejovou halou a má tedy stavební povolení.

Ještě letos má též začít příprava parkovacího domu v ulici Poupětova na stávajícím parkovišti, stavět by se měl v roce 2026.

„Analýza pro radu města počítá rovněž s úpravou ploch na stávajícím parkovišti na nároží ulic Lipenská a Hodolanská nebo nároží ulice Roháče z Dubé a Na Zákopě,“ přiblížil Luňáček.

Magistrát spustí informační kampaň

S koncem letních prázdnin chce radnice spustit informační kampaň pro veřejnost. Postupně také přidělí na žádosti související s rozšiřováním zón dva úředníky, na magistrátu v budově Namiro vzniknou i dvě nové přepážky.

„Celkový potenciál nových žadatelů činí dle údajů z evidence obyvatel pro zónu C asi 23 tisíc lidí, pro zónu D zhruba 42 tisíc,“ vyčíslil Luňáček.

„Započítány jsou ovšem i děti nebo senioři, neboť se také mohou do systému registrovat z důvodů návštěvnického kreditu,“ doplnil s tím, že reálně lze očekávat registraci zhruba třetiny ze všech možných zájemců.