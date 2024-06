Kriminálka rozbila drogový gang, našla zbraně i hrníčky napěchované bankovkami

„Počátkem června kriminalisté z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zadrželi organizovanou skupinu osob, která se podílela na závažné drogové trestné činnosti. Akce s názvem Yeti vyvrcholila po několikaměsíční operativní práci kriminalistů,“ potvrdil mluvčí policie Libor Hejtman.

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmi lidí, čtyři pochází ze Šumperska, dva z Orlickoústecka a jeden z Olomoucka. Všichni byli obviněni ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ vysvětlil mluvčí.

Pět mužů a dvě ženy ve věku od šestadvaceti do třiašedesáti let se podle kriminalistů od konce roku 2021 do června 2024 podíleli na organizaci a obchodu s chemikáliemi potřebnými k nelegální výrobě pervitinu.

„Jednalo se o nákup chemických látek, léčiv a dalších komponent potřebných k výrobě drog, přes samotnou výrobu metamfetaminu, až po jeho následnou distribuci,“ vysvětlil mluvčí.

Pachatelé působili hlavně v okrese Olomouc a Šumperk, ale také v Pardubickém kraji. „Vytvořili organizovanou skupinu osob, ve které měl každý svou dílčí úlohu. Každý svým částečným jednáním přispěl k výrobě metamfetaminu. Jejich cílem byl maximální finanční zisk,“ popsal Hejtman.

Na tomto případu pracovali vedle olomouckých krajských kriminalistů také jejich kolegové z toxi týmů územních odborů Olomouc, Šumperk, Prostějov.

„Dále to byli policisté pohotovostního a eskortního oddělení krajského ředitelství, policejní psovodi, policisté oddělení hlídkové služby Prostějov a Šumperk, dále policisté ze zásahové jednotky krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a policisté krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,“ prozradil mluvčí.

Podle Hejtmana kriminalisté provedli devět domovních prohlídek a osm prohlídek jiných prostor a pozemků.

„Při nich byly zajištěny dvě kompletní varny metamfetaminu, chemikálie a nástroje potřebné k výrobě pervitinu a také věci potřebné k jeho distribuci,“ řekl mluvčí.

„Bylo zajištěno téměř deset tisíc tablet obsahujících pseudoefedrin či efedrin, který sloužil k výrobě metamfetaminu, padesát gramů pervitinu, dvě střelné zbraně, jednalo se o pistoli a brokovnici, peníze v částce 1 600 000 korun, 1 205 eur a 2 170 polských zlotých,“ vyjmenoval Hejtman.

„Všichni obvinění jsou stíháni vazebně. Dvěma mužům ve věku 45 a 46 let hrozí za čin velkého rozsahu trest odnětí svobody na osm až dvanáct let. Zbývajícím pěti členům hrozí tresty odnětí svobody na dvě léta až deset let,“ doplnil mluvčí.