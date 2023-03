Ovocné sady se zemědělcům nevyplácejí, po vykácení je nahradí řepka

„Vykáceli jsme celkem 85 tisíc stromů, z toho jabloně na 35 hektarech a višně na pěti hektarech. Nové stromy se zde už vysazovat nebudou,“ vyčíslil Michal Horáček z vedení společnosti Úsovsko a vedoucí Sadů Veleboř.

Firma ještě v roce 2014 pěstovala ovoce na 377 hektarech, nyní jsou ovocné stromy už pouze na dvou stovkách hektarů. „Ve výhledu dvou let se dostaneme na zhruba sto hektarů,“ předeslal Horáček.

Plody ze sadů společnosti Úsovsko podle něho nejsou cenově konkurenceschopné.

„Na trhu je už více let přebytek dotovaného ovoce ze zahraničí, loni ještě přibylo ovoce z Polska, které dřív končilo v Rusku a Bělorusku. Když se započítají náklady na zvýšené mzdy, vysoké ceny hnojiv, postřiků, tak naše výrobní ceny jsou osm až deset korun za kilogram podle odrůd. K tomu je potřeba připočítat ještě pět korun na kilogram na náklady za skladování v ochranné atmosféře,“ vypočítal Horáček.

Jablka podle odrůd ale není možné prodat velkoobchodníkům a do řetězců za více než 12 až 16 korun za kilo.

„Aby naše produkce byla ekonomicky aspoň trochu zajímavá, tak bychom potřebovali od obchodníků další čtyři koruny za kilogram, což nedostaneme. Proto je třeba sady redukovat,“ zdůvodnil.

Z 240 na 70 hektarů

Káceli také u dalšího velkého pěstitele ovoce v regionu, Zemědělského družstva Senice na Hané na Olomoucku.

„V zimě jsme zlikvidovali 15 hektarů jabloní, osm hektarů višní a hektar červeného rybízu, takže nám už zbývá jenom 70 hektarů sadů,“ informoval Jaroslav Mačkal, šéf Sadů Vilémov patřících pod senické družstvo. Před osmi lety přitom mělo družstvo celkem 240 hektarů sadů.

Co bude s plochou zbavenou ovocných stromů dál, je podle zemědělců jasné. „Budeme tam pěstovat plodiny, které jsou pro nás rentabilní, jako je řepka, pšenice, ječmen, cukrová řepa nebo kukuřice,“ nastínil předseda představenstva společnosti Úsovsko Jiří Milek.

Podle něho může do několika let nastat situace, kdy firma bude pěstovat jablka jenom pro svou spotřebu. Ve společnosti Úsovsko se totiž vyrábějí známé müsli tyčinky, do kterých se přidává velké množství sušených plodů.

Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík vidí redukci sadů jako nevyhnutelnou. „Zemědělské podniky musejí na vývoj reagovat, protože si nemohou dovolit dlouhodobě produkovat ovoce se ztrátou,“ konstatoval Ludvík.

Sady zadržují vodu

Šéf krajské agrární komory Ivo Kasal vidí hlavní důvod tohoto stavu v rozdílné dotační politice zemí Evropské unie a přebytku jablek v Polsku.

„Dopad je velmi negativní. Pokud se pěstování jablek zlikviduje, tak se sady budou obnovovat jenom velmi obtížně,“ obává se.

Nejen zemědělci, také ochranáři vidí kácení ovocných sadů bez náhrady jako problém.

„Jsou domovem mnoha ptáků a hmyzu, zadržují vodu v krajině. Mají jak funkční, tak estetický význam. Snad je jejich likvidace jenom dočasný jev a po čase se dočkáme obnovy,“ doufá předseda šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody Marcel Minář.