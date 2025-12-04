Majitelka nechala psa bez péče, zavřený v bytě uhynul. Hrozí jí šest let

Šokující pohled se naskytl policistům, kteří po oznámení sousedů o nesnesitelném zápachu vnikli do bytu v Hranicích na Přerovsku. Uvnitř našli rozkládající se tělo psa. Kříženec labradora a rotvajlera uhynul v období po odjezdu majitelky, která zvíře v bytě nechala delší dobu bez péče. Žena byla nyní obviněna z týrání zvířat. Hájí se, že musela odjet a starat se o nemocného příbuzného.

Na případ upozornil server Novinky.cz. „V těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy, která byla obviněna ze zločinu týrání zvířat, za který lze podle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody od dvou do šesti let,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle policie žena v době, kdy došlo k uhynutí psa, pečovala o nemocného rodinného příslušníka a nezdržovala se pravidelně v místě bydliště.

Žena přesto měla povinnost se o psa postarat a zajistit mu adekvátní péči. Kriminalisté ji po několikaměsíčním vyšetřování obvinili ze zločinu týrání zvířat.

Vyšetřování podle informací Novinek protáhlo mimo jiné čekání na výsledky pitvy zvířete.

