Silničáři chystají opravy cest za desítky milionů, dojde i na dálnice

Větší opravy připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) například na dálnici D35 u Litovle.

„Zima se tam podepsala na rozpadu letité dálnice, proto budou následovat opravy ve formě výměny asfaltové hutněné vrstvy. Plánované práce budou spočívat ve frézování do hloubky 50 milimetrů, někde lokálně ještě navíc 70 milimetrů z důvodu horšího stavu podkladu,“ informoval Miroslav Mazal z olomoucké pobočky ŘSD.

„Už teď ale musíme zakročit v předstihu rekonstrukcí dílčích nerovností za přibližně 7,4 milionu korun bez DPH,“ dodal.

Celkově státní silničáři plánují opravit po zimě silnice v regionu za necelých 32 milionů.

„Připravujeme opravy na dálnici D46 v Prostějově, dále v oblasti Přerovska, Hranicka, Olomoucka, Šumperska i Jesenicka. Jedná se nejen o opravy výtluků, ale hlavně deformací a rozpadů povrchu,“ objasnil Mazal.

Opravovat se bude opět frézováním a následnou pokládkou nových asfaltových vrstev. Malé plochy plánují silničáři pokládat ručně s co nejmenším dopadem na provoz. Kdy se s opravami začne a jak omezí řidiče, není v řadě případů ještě jasné, smlouvy s dodavatelskými firmami se stále dolaďují.

Utrpěly silnice zatížené kamiony

Výrazně se v zimě zhoršil stav řady silnic druhé a třetí třídy, které má na starosti kraj. „A to hlavně v úsecích, které zatěžuje kamionová doprava. Jejich stavební stav tomuto provozu neodpovídá a jsou na tom dlouhodobě špatně,“ sdělil provozní náměstek krajské správy silnic Tomáš Vaida.

Jde třeba o silnici druhé třídy v Hanušovicích, dále průtah Lutínem nebo o trasu Šternberk – Hraničné Petrovice – Libavá.

„V Olomouci se například chystáme na opravu výtluků na silnici II/446 v Lazecké ulici,“ doplnil Vaida.

Krajští silničáři plánují dát do oprav po zimě zhruba 80 milionů korun, částka ale nakonec může být i vyšší.

Omezením kvůli rekonstrukci po zimě se nevyhnou ani řidiči ve Šternberku. V červnu by se měla začít opravovat ulice ČSA, hotovo by mělo být do konce července.

Opravovat se bude i v Přerově. „Zima se nejvíce podepsala na stavu komunikací ve vnitrobloku Vaňkovy a Dvořákovy ulice. Opravy jsou naplánovány na červen. Ve špatném stavu jsou také komunikace v místní části Předmostí, v Tyršově a Zahradní ulici,“ vyjmenovala mluvčí města Lenka Chalupová.