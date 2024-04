Místo jízdního řádu cesta na objednávku. Veřejná doprava po vsích chystá revoluci

Mikrobusy a objednávání jízd podle potřeb cestujících by mohly proměnit veřejnou dopravu v kraji. Zároveň by měla být poptávková doprava uzákoněna, aby přestala být jen taxislužbou.

„Pokud se to povede, bude to revoluční záležitost ve veřejné dopravě,“ říká krajský radní pro smart technologie a investice Petr Lysek (Piráti a STAN), který v novém způsobu dopravy vidí velký potenciál.

„Převrat je v tom, že systém nepracuje se stabilními jízdními řády, se statickými zastávkami. Naopak operuje s dynamickým pohybem aut podle aktuálního stavu objednávek na dopravu, stanovením virtuálních zastávek. V dané lokalitě může auto zastavit téměř libovolně po vesnici,“ vylíčil.

Myšlenku přirovnal k chytrému sdílení aut. Cestující by vozidlo objednávali jako třeba Bolt nebo senior taxi. Kromě mobilních aplikací se zvažuje i poptávka po telefonu.

Řidičům stačí béčko

Šlo by zřejmě o devítimístné mikrobusy, jež lze řídit s běžným řidičským průkazem na osobní auto. Nebude tak nutné shánět držitele oprávnění D, jichž je dlouhodobě nedostatek.

Služba by byla v Olomouckém kraji zaměřená spíše na vesnice. „Nemá kanibalizovat městskou hromadnou dopravu, neměla by ani sloužit jako levné taxi. Je tam spousta omezení. Ve výsledku se využití vytříbí podle toho, jak si lidé navykají. Vychází to tak, že veřejná doprava začne být více lidmi využívaná v okamžiku, kdy zjistí, že nepotřebují jet vlastním autem,“ dodal krajský radní.

Vedení kraje zadalo studii, která má prověřit, jestli by se novinka v regionu uplatnila. Výsledek analýzy by mohli mít radní v ruce začátkem června. Následně by hejtmanství vytipovalo vhodná místa a spustilo pilotní projekty. Už nyní přicházejí dotazy například z Konicka, Šumperska nebo Litovelska.

„Zájem vyzkoušet službu bychom určitě měli. V Litovli máme dvě odlehlejší místní části, kde moc nejezdí autobusy a poptávková veřejná doprava by pro nás měla smysl. Například v Březovém jede jen ráno školní autobus, potom jeden dopoledne a další odpoledne. Vzhledem k tomu, že je to na hlavní trase Litovel–Olomouc, jsme tam víc autobusů nedostali. Druhá naše část je Víska,“ přiblížil litovelský místostarosta Lubomír Broza (SNK).

Analýzu pro kraj zpracovává technologická firma Citya. „Teď připravujeme model regionu, který velmi přesně zodpoví klíčovou otázku: Kde a jak zavést operativní dopravu, aby měla největší dopad pro cestující v Olomouckém kraji, a co může lidem přinést? Po zkušenostech z jiných obcí a krajů vím, že toho nebude málo. Lepší dostupnost do centra, služeb, pracovních příležitostí, kratší docházkové vzdálenosti i doba cestování,“ uvedl na sociální síti ředitel společnosti Dominik Janík. Provoz má přitom vycházet šestkrát levněji než klasická linková doprava.

S pomocí umělé inteligence

Firma dokáže podle dat vysledovat potenciální cestující. „Nakupujeme anonymizovaná data z různých zdrojů, třeba od společností Meta nebo TomTom. Statistický úřad vám řekne, že v této oblasti jsou domy. Díky datům z telefonů – od Facebooku, Googlu, Applu nebo od bank – zase víme, že v těch domech někdo aktivně žije, nějak se pohybuje a cestuje. Vidíme i body zájmu, tedy kam tito lidé jezdí trávit čas, takže dokážeme sestavit profil různých tras,“ uvedl Janík koncem minulého roku pro iDNES.cz.

Zatím nejrozvinutější je v Česku služba v okolí středočeských Říčan, kde už má přes rok a půl podobu komerčního provozu. Servis označovaný také jako rodinné MHD funguje v celém katastru každý všední den od 7 do 19 hodin. Cena jedné jízdy se pohybuje od 30 korun.

V Olomouckém kraji by se mohl model začlenit pod integrovaný dopravní systém. Podrobnosti a návrhy nicméně vzejdou až ze studie.

„Řídicí systém, matematický model dává dohromady Citya s využitím umělé inteligence, která dokáže predikovat ideální časy a hlídání trasy, jelikož ta není stabilní. Mají spočítáno, kolik je na pokrytí určité oblasti potřeba aut. Třeba aby se někde každý od osmi od rána do deseti do večera dostal do dvacet minut do dopravního prostředku, je potřeba tolik a tolik aut,“ uvedl Lysek.

Velkou podporou trendu má být i jeho uzákonění plánované v letošním roce. „Institut poptávkové dopravy chceme zahrnout do chystané novely zákona o silniční dopravě. Předpokládáme, že do meziresortního připomínkového řízení bude novela zaslána na počátku května,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič.

Kraj by tak mohl čerpat na operativní dopravu peníze ze státního rozpočtu. „Uvolnilo by nám to ruce. Na letošní rok bychom chtěli nachystat základní noty včetně financování,“ doplnil Lysek.

Případné spuštění projektu by tak bylo patrně na vedení kraje, které vzejde z podzimních voleb.