Hodní a slušní, místní z osady na Přerovsku vzpomněli na zavražděné

„Šlo o hodné a slušné lidi, oba synové se dobře učili,“ řekla sousedka zavražděných CNN Prima News. Podle jejích slov působil příjemně i muž, který za celou hrůzou stojí. „On se mi zdál takový příjemný, vždy zdravil. Nevím, co ho to popadlo,“ popsala.

K tragické události vyjížděli do Boňkova, osady o zhruba třiceti obyvateli, části obce Olšovec, policisté a záchranáři v sobotu večer. Na místě nalezli tři mrtvé lidi. Dalšího mrtvého muže nalezli později, mělo by se jednat o pachatele.

Podle informací MF DNES měl muž zavraždit své příbuzné a pak sebe. „Co vím, tak vrahem je přítel dcery. Zabil její matku, jejího přítele a jejich vnuka a pak i sebe,“ řekl soused reportérovi Deníku.

Další žena měla skončit pobodaná, nicméně zda tomu tak skutečně je, policejní mluvčí odmítla komentovat.

„Jsou tam různé okolnosti, kterými se kriminalisté zabývají, prověřují je. V tuto chvíli bližší informace nebudeme sdělovat,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Petra Vaňharová.

O pobodané ženě hovořil i další místní obyvatel, který si nepřál být jmenován. „Co vím, tak tam žila paní se synem, matkou a jejím přítelem. Za ženou jezdil její přítel. Ten ubodal jak syna, tak matku a jejího přítele. Pobodal také svou přítelkyni, která ale jeho řádění přežila.“

Dopoledne byl dům, kde se tragédie stala, obehnán policejními páskami a na prahu byla zapálená svíčka. O události obyvatele informoval místní rozhlas.

Renomovaný olomoucký psycholog Lubomír Smékal soudí, že pro tak závažný zločin jako je vražda musí mít pachatel osobnostní předpoklady.

„Někdy i banální hádka spustí u takového člověka nepředvídatelnou reakci a je špatné, když je u toho více lidí. Dřív se říkalo, že je psychopat, což už se dnes nepoužívá,“ řekl Smékal.

Podle něj se takový člověk najednou chová jakoby měl klapky na očích. „Najednou věří tomu, že dělá to nejlepší, bohužel jenom pro sebe,“ popisuje psycholog. „Takový člověk může být jindy zdvořilý, milý a galantní,“ doplnil.

Že vrah nemusel být úplně „odstřižený od reality“ podle něj napovídá i to, že byl schopný vzít si život. „Tito lidé to většinou nedělají proto, že by svého činu litovali, ale spíš si uvědomí, co jim hrozí. Vlastní smrt je pro ně východisko,“ vysvětlil psycholog.