Studentský majáles v Olomouci uvede Báru Polákovou i písničkáře Horáka

Univerzitní veselice ponese podtitul Bez hranic a připomene dvacáté výročí vstupu Česka do Evropské unie.

„V pondělí 6. května obsadí majáles prostory konviktu, kde se odehrají otevřené výtvarné ateliéry a workshopy, výstava, swingová tančírna, slam poetry, divadelní představení, oblíbená improshow v podání O.LI.V.Y. nebo beseda s písničkářem Michalem Horákem,“ popsal jeden z pořadatelů Ondřej Martínek z univerzity.

„V legendárním šapitó dojde i na vyhlášení výsledků univerzitní literární soutěže a afterparty,“ doplnil.

V konviktu zahrají také buskeři nebo cimbálovka. Fandy putování zase potěší série cestovatelských přednášek v divadelním sále.

„Mimo to se v Jazz Tibet Clubu odehraje speciální majálesový díl Hospodského kvízu na téma Bez hranic. UPoint – obchod a infocentrum Univerzity Palackého – bude hostit další besedu z cyklu Pointa, tentokrát na téma Evropy a evropských voleb,“ doplnil.

Majáles ve městě

O den později se program přesune na nádvoří Zbrojnice, Biskupské náměstí a ve spojení s městem i na náměstí Republiky a do Mariánské ulice. „Tam si univerzita a město připomenou dvacet let od vstupu Česka do Evropské unie,“ popsal Matínek.

Zatímco na náměstí Republiky bude program patřit především olomouckým středním školám a prezentacím členských zemí EU, Biskupské náměstí a Mariánskou ulici zaplní bezmála sedmdesát stánků studentských spolků, neziskových organizací a univerzitních pracovišť, které nabídnou návštěvníkům nejen informace o své činnosti, ale také tematické workshopy a soutěže.

„Malí i velcí návštěvníci je budou moci obcházet s majálesovým pasem a po splnění daného úkolu do něj získat razítka a soutěžit tak o hodnotné ceny,“ přiblížil Martínek.

Program v ulicích doplní workshopy pole dance, žonglování, šátkové akrobacie, šerm nebo čajovna pod širým nebem. „Na své si přijdou i milovníci pouličního umění, které zabaví více než deset buskerů,“ podotkl mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Hlavní pódium

O hlavní hudební program na nádvoří Zbrojnice se postará Barbora Poláková či Pam Rabbit, obě nominované na cenu Anděl v kategorii zpěvačka roku, písničkář Michal Horák či slovenské DJ duo Malalata.

„Zahrají i univerzitní MedicBand nebo česká kapela Celest & Charles se smrští funky a disca. Připravujeme ale také light nebo akrobatickou show a samozřejmě korunovaci letošního krále či královny majálesu,“ upřesnil Martínek.

Přízemí univerzitní knihovny bude patřit handmade zóně, výstavě či tatérům, stánkům s občerstvením i swap knihovna a výstavy.

„Třetí den se majáles posune o pár stovek metrů dál do areálu Letního kina Olomouc, kde dojde na menší koncerty místních kapel, workshopy a filmovou projekci,“ uvedl mluvčí školy.

„Letňák patří ke studentskému životu, proto jsme se rozhodli spojit síly s univerzitou pod hlavičkou majálesu a zahájit tak letní sezonu v areálu,“ popsala produkční letního kina Radka Rennerová. Více informací najdou zájemci zde.

Královnou olomouckého majálesu byla v roce 2019 herečka Erika Stárková ze seriálu Most!