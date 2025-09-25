Kromě samotného tepla může od úterka obyvatele Šumperku a Jeseníku těšit i to, že se jim nezvednou zálohy. Šumperská společnost Sateza zásobující teplem obě zmíněná města hlásí dokonce pokles ceny o osm procent.
Také v Prostějově zahájili sezonu od úterka. „Část zdrojů jsme už spustili v úterý, od středu jedeme naplno,“ hlásil ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.
Od středy hřejí radiátory rovněž v Přerově a také Olomouci. „S příchodem chladnějšího zářijového počasí jsme odstartovali v tento den novou topnou sezonu,“ potvrdil Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.
Ta je největší teplárenskou společnost v kraji, jež zásobuje mimo jiné právě krajské město. Loni zahájila dodávky už 13. září a ukončila je 29. května letošního roku.