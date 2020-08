Kraj kvůli koronaviru šetří, akci pro úředníky za 700 tisíc ale udělá

Na jedné straně má Olomoucký kraj spočítané, že propad z daňových příjmů jen za první půlku roku 2020 je kvůli koronaviru 400 milionů korun. I v oficiálních výstupech hejtmanství připouští, že bude třeba hledat nové finanční rezervy, jelikož dosavadní jsou již vyčerpané. Debaty se vedou i o tom, že na podzim bude hejtmanství nuceno vzít si úvěr okolo jedné miliardy.

Na druhé straně před časem přišla úředníkům krajského úřadu pozvánka na akci, jež se bude konat v úterý 8. září v olomouckém hotelu NH Collection Congress. Na programu bude raut, DJ a koncert Mekyho Žbirky.

„Jedná se o poděkování zaměstnancům za práci v tomto volebním období, včetně zvládnutí letošního roku s covidem-19 a za pomoc se sbírkou pro území zasažené povodní v červnu,“ uvedl pro MF DNES hejtmanův tajemník a zastupitel za hnutí ANO Vladimír Lichnovský.

Na několikahodinovou akci dorazí přibližně 500 lidí, vše vyjde na řádově statisíce. „Celkové náklady na akci jsou 721 400 korun bez DPH,“ vyčíslil Lichnovský.

„Nejde o nic nestandardního“

Na uspořádání „děkovačky“ nevidí vedení kraje nic špatného. „Nejde o nic nestandardního. Tento formát poděkování se dělá minimálně od druhého volebního období pravidelně,“ popsal Lichnovský. „Navíc si kraj v letošním roce připomíná 20 let své existence,“ dodal.

Podle tajemníka vedení kraje navíc zohlednilo i to, že poslední měsíce byly pro úředníky náročné.

„Krajský úřad na rozdíl od některých radnic svá pracoviště neuzavřel a v režimu daných opatření zajistil fungování úřadu v rozsahu svých agend,“ porovnal Lichnovský.

„Vynaložené prostředky budou ve prospěch zařízení na území kraje, které je soukromou firmou zasaženou ekonomickým dopadem koronaviru stejně jako produkční společnost,“ doplnil tajemník.

Krajský ekonomický náměstek Jiří Zemánek z ČSSD na jednu stranu akci s bohatým rozpočtem hájí. „Především v době koronavirové krize někdo jel skutečně až na krev a dokážu pochopit, že je snaha ocenit práci,“ řekl Zemánek.

Zároveň ale připustil, že se ve vedení kraje vede debata nad tím, zda akce musí být takto velkolepá. Zvláště v kontextu současné složité finanční situace. „Ten rozměr akce přehodnocujeme a debatu o tom vedeme. Dnes přemýšlíme o každé koruně,“ podotkl náměstek.

Jako na Titaniku, zní z opozice

Pořádání několikahodinové akce s bohatým rozpočtem se ale za nynější situace nelíbí opozici.

„Úředníci kraje si jistě zaslouží poděkování za čtyři roky práce i mimořádné události, které museli zvládnout,“ připouští opoziční zastupitel Radim Sršeň (STAN).

„Nicméně v této době, kdy nás čeká obrovský výpadek rozpočtových příjmů, mi tato forma trošku připadá plavbu na Titaniku, který se také potápěl, nicméně stále servírovali kaviár a nejlepší šampaňské,“ porovnal zastupitel a starosta Dolních Studének.

„Rozpočet této akce je až neuvěřitelný, jsem přesvědčen, že by se našel originálnější způsob, jak úředníkům kraje poděkovat, který by podstatně méně zatížil krajský rozpočet a udělal jim podstatně větší radost než tato papalášská hostina,“ nešetřil kritikou Sršeň.

Také další opoziční zastupitel, Marian Jurečka (KDU-ČSL), poukázal na to, že v nejisté době jde o neúměrně vynaložené peníze.

„V době, kdy se hledá každá koruna v rozpočtu, považuji to za vyhazování peněz daňových poplatníků. Myslím, že by šlo takovou rozlučku a poděkování udělat na půdě úřadu za nižší náklady a splnilo by to stejný účel,“ navrhl Jurečka.

„Dříve se dělaly podobné akce, ale ne na takové úrovni, a nevím, jak bych jako hejtman tohle mohl vysvětlit lidem,“ dodal.