Tajemnicí hejtmana je mluvčí, které kraj po vyhazovu zaplatil 290 tisíc

„Po nástupu mi kolegové velmi doporučovali, abych měl tajemníka, který mi odlehčí v práci. V ideálním případě si hejtman takového člověka už přivádí s nástupem do funkce, to ale nemohl být můj případ, neboť nepřicházím z krajské politiky a neměl jsem člověka, který by byl na tuto práci vhodný,“ uvedl pro MF DNES Josef Suchánek (Piráti a STAN).

Starostka Choliny na Olomoucku a nově také tajemnice hejtmana Olomouckého kraje Kamila Navrátilová.

„Tajemník by se měl vyznat ve veřejné správě, a protože já jsem tady ten nezkušený, nepotřebuji dalšího nezkušeného. Kamila Navrátilová patří do skupiny lidí, kteří mají podobný pohled na věci jako já, a navíc má z minulosti řadu zkušeností,“ dodal nový hejtman.

Ten si podle svých slov uvědomuje, že Navrátilová může být pro někoho problematická kvůli spojování s exhejtmanem Jiřím Rozbořilem, s nímž ji pojí přátelství.

„Já pana Rozbořila a podobné věci v tuto chvíli neřeším a doufám, že paní Navrátilová bude vykonávat svou práci k mé spokojenosti,“ tvrdí Suchánek.

Navrátilová byla pro údajnou nadbytečnost propuštěna v roce 2017 krátce po odvolání hejtmana Oto Košty z ANO, kterého nahradil spolustraník Ladislav Okleštěk. Druhý jmenovaný pak tehdy nechal zrušit celý mediální odbor.

Bylo to v době, kdy panovala snaha „vyčistit“ krajské struktury od spolupracovníků předchozího hejtmana z jiné strany, sociálního demokrata Rozbořila.

Ten byl před koncem svého funkčního období v roce 2015 obviněn v rámci kauzy Vidkun z nabízení úplatku vysoce postavenému krajskému policistovi za to, aby zametl pod koberec podezření na dotační podvod při výstavbě jezdeckého areálu a penzionu Lazce.

Žalobu na vyhazov kraj raději urovnal mimosoudně

Za Koštovým pádem stála mimo jiné nevole, kterou u části členů hnutí ANO vyvolával fakt, že po svém nástupu dočasně zaměstnal Rozbořila kvůli údajnému předávání agendy.

Ještě před vyhazovem Navrátilové skončila i tehdejší šéfka krajského úřadu Lucie Štěpánková, která měla k Rozbořilovi velmi blízko. Nahradil ji současný ředitel Lubomír Baláš, právě po jeho nástupu dostala Navrátilová výpověď. O tu se později s krajem soudila.

Jak MF DNES v minulosti zjistila, celý spor byl nakonec vyřešen mimosoudně a kraj své bývalé mluvčí vyplatil 290 tisíc korun za ušlou mzdu.

Navzdory divokým okolnostem provázejícím její odchod z hejtmanství nemusel Navrátilovou podle ní Suchánek k přijetí místa tajemnice přemlouvat.

„Oslovil mě nejprve tým z okolí pana hejtmana. Jednalo se o lidi, které jsem nikdy předtím neviděla, ale musím přiznat, že na mě udělali velký dojem. Poté následovala schůzka s panem Suchánkem, na které bylo zřejmé, že si profesně i lidsky rozumíme, a byla mi nabídnuta spolupráce,“ shrnula.

Mezi úkoly je i rekonstrukce tiskového oddělení

Po nuceném odchodu z místa tiskové mluvčí byla Navrátilová v roce 2018 zvolena starostkou Choliny. S nástupem do funkce tajemnice musí své pracovní povinnosti v obci omezit.

„Od nového roku vykonávám při svém zaměstnání na hejtmanství funkci starostky jako neuvolněná. Je to jistě náročnější, ale dá se to zodpovědně zvládnout. Zvažovala jsem všechna pro a proti, oslovila místostarostku i zastupitele a ti mě nakonec v mém rozhodnutí podpořili. Navíc fungování krajského úřadu i chod hejtmanství znám velice dobře, nejsem nováček a nejdu do neznáma,“ uvedla.

Funkce hejtmanova tajemníka není na Olomouckém kraji nová, Suchánek navazuje na zvyklost předchozích hejtmanů. Obecně má tajemník sloužit jako hejtmanova pravá ruka a pomáhat mu s každodenní agendou.

„Jedná se o zajištění servisu pro hejtmana, nastavení fungování státní správy jako služby pro samosprávu. Mojí prací bude také každodenní komunikace s úřady, neziskovými organizacemi, veřejností, politiky a dalšími subjekty, ale i novináři. Díky mým dlouholetým zkušenostem na hejtmanství se ode mě určitě očekává i pomoc při orientaci v agendě a chodu krajského úřadu,“ shrnula Navrátilová.

„Pan hejtman mi svěřil mimo jiné i úkol znovu nastavit fungování oddělení komunikace, které na hejtmanství vždy bylo a předchozí hejtman ho nechal zrušit,“ dodala.