Pomoc i nutnost empatie. Covid mění chování lidí, strážníci mají víc práce

Strážníci pomáhají zdravotníkům například v Jeseníku. „Vypomáháme v nemocnici s testováním, abychom ulehčili zaměstnancům,“ přibližuje ředitel strážníků Martin Novotný.

Pomoc strážníci zajišťovali také v dalších městech, například ti z Přerova měli řadu měsíců na starost ostrahu a výpomoc v mobilních odběrových centrech. Pomáhají také s roznosem letáků kvůli očkování seniorů.

A i když se počet přestupků oproti dřívějšku ve městech výrazně snížil, práce strážníkům díky tomu neubylo. Spíše naopak. Průběžně totiž roste počet přestupků spojených s covidem.

„Je vidět stále větší averze k opatřením. Venku se více popíjí, lidé se shlukují, nedodržuje se zákaz vycházení, roste vandalství,“ popisuje šéf šumperských strážníků Jaroslav Janderka.

Podle strážníků to souvisí i s polarizací společnosti, vyvolanou právě nynější pandemií.

„Většina lidí i po téměř roce pandemie dodržuje nařízení, je tu ale také dost početná skupina odpíračů, kteří si roušku nevezmou a veškerá nařízení berou jako šikanu. Nutit je k dodržování nemůžeme, takže přichází represe. Řešili jsme už 180 protiprávních jednání proti krizovému zákonu,“ říká šéf prostějovských strážníků Jan Nagy.

Home office navýšil oznámení o špatném parkování

Strážníci se rovněž musí popasovat se změnami v chování lidí. „Nemají téměř žádné vyžití, nemají jak se ventilovat a relaxovat. Jsou často podráždění, přecitlivělí, reagují více afektovaně. Instruovali jsme strážníky, aby tomu přizpůsobili svůj přístup,“ nastínil Janderka.

„V současnosti je potřeba být empatičtější, snažit se mírnit často přehnané reakce lidí, zvýšit míru tolerance, kam to jen jde,“ dodal.

Zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek vidí na současné situaci plus v tom, že ubylo přestupků a drobné kriminality v ulicích.

„Hodně se to ale přesunulo do domů, protože s uzavřením restaurací pijí lidé více doma. Častěji jsou tak problémy v občanském soužití,“ upozornil.

Podle něj také enormně narostl počet oznámení o špatném parkování, a to především na sídlištích.

„Spousta lidí pracuje z domu a parkoviště jsou přecpaná i přes den. Lidé tak parkují také na vyhrazených místech anebo tam, kde už ani parkovací místa nejsou. To se změní až tehdy, kdy se život vrátí do normálních kolejí a lidé se vrátí do práce,“ říká Komínek.

Strážníci řešili i nelegální diskotéku

Za celý loňský rok a první měsíc letošního roku přerovská městská policie zaznamenala jedno závažné porušení vládních nařízení.

„Šlo o nelegální diskotéku. Vše se ale obešlo bez větších incidentů,“ upřesnil Komínek.

S prodlužující se koronavirovou pandemií přibývá i oznámení na nedodržování vládních nařízení.

„Jsou to hlavně stížnosti na nerespektování povinnosti nosit roušku, například v obchodech či na úřadech,“ doplňuje Komínek.

Výrazně ubylo prevence

Také v Olomouci počet přestupků celkově poklesl. Přibývá ale nerespektování nařízení, jako je nošení roušek na daných místech anebo noční zákazy vycházení. „Covidové“ přestupky se pak mnohdy propojují s vandalismem.

„Vyjížděli jsme například k autobusu, kde několik mladých lidí nemělo roušky a i přes výzvy řidiče si je odmítali nasadit. Navíc rozbili skleněnou výplň přístřešku na zastávce,“ popisuje mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Co ovšem z práce strážníků v současné době úplně vymizelo, je preventivní práce, které se v předcházejících letech intenzivně věnovali jak u dětí a mládeže, tak mezi seniory.

„Dělali jsme přednášky pro předškoláky, školáky i seniory. To teď není možné, takže prevence klesla prakticky na nulu. Neuskutečnila se jediná přednáška anebo akce seznamující s naší činností,“ sdělil ředitel Městské policie Šumperk Jaroslav Janderka. Totéž potvrzují i další strážníci napříč Olomouckým krajem.