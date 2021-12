Olomoucký kraj dá víc peněz na prostějovskou halu. Možná naposled

Spolek Národní sportovní centrum Prostějov (NSC) provozuje ve městě stejnojmennou halu otevřenou v roce 2018. Jeho členy jsou kromě kraje také Prostějov a spolek Tenisový klub Prostějov.

Valná hromada spolku NSC navrhla v říjnu přibližně zdvojnásobení příspěvků od jednotlivých členů.

Nejvíce peněz dá hejtmanství. „Olomoucký kraj platil 1,3 milionu korun. Narostly však ceny energií a vede nás i nejistota, zda Národní sportovní agentura vypíše dotace na činnost Národního sportovního centra,“ zdůvodnil navýšení částky náměstek hejtmana Michal Zácha (ODS).

Na jednání krajské rady se ale téma dlouho probíralo. „Měli jsme kolem toho hodně velkou debatu, nechtělo se nám do toho. Ale nakonec s podmínkou, že to není trvalé zvednutí, ale jen vykrytí možného výpadku, od Národní sportovní agentury, jsme na to kývli,“ řekl hejtman Josef Suchánek (Piráti a Starostové).

NSC podle zápisu z valné hromady možná nezíská provozní dotaci od agentury na příští rok. Příspěvky zvýšené z 600 tisíc korun na 1,5 milionu tak budou platit i další dva členové.

Kraj si nicméně pro další financování neinvestičních nákladů NSC od příštího roku stanovil podmínky. Pokud agentura nakonec přece jen dotaci pošle, dostanou členové spolku poměrnou část svých peněz zpět.

Kraj zvažuje, že spolek opustí

Krajští radní také chtějí, aby se od roku 2023 členské příspěvky srovnaly a zároveň se v případě kraje zastropovaly na částce dva miliony korun.

Pro období od roku 2024 se vedení kraje chystá vyhodnotit, jak dál s členstvím v NSC naložit. „Je to pro nás kontroverzní téma. Není to tak, že jsme teď nastavili status quo. Přijde na přetřes i to, jestli ve spolku kraj zůstane, nebo ne,“ uvedl hejtman jednu z možností jak dál.

Tělocvičnu navštěvují i studenti středních škol, které kraj zřizuje. „Souvisí s tím i naše debaty, zda to školy nutně potřebují,“ sdělil Suchánek.

Podle něj pěkné a dobře vybavené prostředí jim školní tělocvična nedá. „Na druhou stranu se domnívám, že pro některé prostějovské školy to byla trochu povinnost, jak jsem se dozvěděl. Měly to stejně daleko i jinam, ale to už jsou hrátky předchozí rady. Přišli jsme do nějaké situace,“ objasnil Suchánek.

Navýšení členských příspěvků se nelíbí prostějovské opozici, která proti myšlence velké sportovní haly od začátku vystupovala.

Opozice: jde o neprůhledné peníze

„Obecně mě překvapuje navýšení u Olomouckého kraje. Je to přesně příklad, jak se věci nemají dělat,“ sdělil Aleš Matyášek (Na rovinu!).

Podle něj jsou to neprůhledné peníze. Na rozdíl od dotací se totiž nemusejí nikde vyúčtovávat. „Pokud by NSC bylo tak využité, jak se snaží navyšování příspěvků tvářit, mělo by se ufinancovat z pronájmů, které byly původně slibované,“ argumentoval Matyášek.

Spolek v rozpočtu na příští rok počítá s výnosy z činnosti přes 900 tisíc korun. Zbylých 5,5 milionu mají tvořit členské příspěvky, případně dotace od Národní sportovní agentury.

„Řekněme si upřímně, že spolek je od začátku soukromou aktivitou jednoho subjektu za použití prostředků dalších dvou veřejných subjektů,“ naráží Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) na spolek Tenisový klub Prostějov.

„Příjmy se zajišťují právě třeba nájmy ze škol a sportovních klubů a z akcí, které opět dotují uvedené dva další veřejné subjekty,“ doplnil Navrátil. Do loňského roku ve spolku figuroval Miroslav Černošek, který celý projekt vymyslel, prosadil a pomohl sehnat většinu dotací.

Černošek stavbu hájí

Černošek, významná postava českého sportovního marketingu, výstavbu moderní haly pro mladé sportovce a studenty dlouhodobě hájí.

„Na rozdíl od některých nepřejícných opozičních zastupitelů jsem byl vždy optimista. Ta zloba proti víceúčelové hale pro děti je velmi smutná,“ odmítl už v minulost Černošek kritiku.

Stavba haly přišla na 143 milionů korun. Ministerstvo školství ji podpořilo 110 miliony, 13 milionů přidal kraj a zbytek platil spolek z půjčky od Tenisového klubu Prostějov.

Pozemky spolku daroval Prostějov. V roce 2019 krajské zastupitelstvo odsouhlasilo jednorázový příspěvek spolku ve výši sedm milionů korun na uhrazení části původně 23milionové půjčky.

Hala, která je v provozu denně od 7 do 22 hodin, slouží v pracovní dny dopoledne středním školám, přípravce tenisu a mladým hokejistům, zbytek dne ji využívají k tréninkům volejbalové a basketbalové týmy, které tam také o víkendech hrají zápasy.

V případě volných termínů je hala k dispozici veřejnosti, nicméně například nyní je na příští měsíc plně obsazená.