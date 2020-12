Rozvolňují i nemocnice. Případnou třetí vlnu zvládneme, ujišťují

Nemocnice se tak vracejí do běžného provozu, který předtím musely značně omezit, což znamená i tisícovky odložených operací.



Po druhé vlně se zdravotnická zařízení cítí lépe připravená na další případný nápor, který by mohl přijít po dnešním uvolnění protiepidemických opatření.

„Samozřejmě může opět dojít k nárůstu případů, ale na to budeme připraveni. Je potřeba říct, že podmínky uvolňování byly splněny, takže je to v pořádku. Je to důležité i psychologicky, protože do nemocnic se dostane víc necovidových pacientů,“ míní ředitel Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Roman Havlík.

Podobně vidí rozvolňování šéf Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

„Máme tady nějaký systém a podle něj mělo dojít k rozvolnění už v pondělí, nebylo proč čekat do čtvrtka. Už bych to nechal víc na osobní zodpovědnosti než na zákazech. S případnou další vlnou si poradíme,“ sdělil Svoboda.

Nemocnice by podle svých šéfů případnou další vlnu nákazy zvládaly lépe především po personální stránce.

„Patnáct procent našich zaměstnanců mělo pozitivní test, k tomu se dají připočítat ti, kteří covid prodělali bezpříznakově, takže personál je už z významné části promořený,“ vysvětluje Havlík.

Fakultní nemocnice postupně obnovuje operace

Aktuálně je ve FNOL nemocných s covidem 49 zdravotníků, což je čtvrtina oproti počtu na začátku listopadu.

Klesá i počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Za tři týdny o polovinu.

„I tak bude návrat do běžného režimu složitý a zdlouhavý. Nárůst necovidové péče je postupný. V nemocnici nyní funguje operativa na 75 procent ve srovnání s normálním stavem. Pokud vše půjde dobře a nedojde k růstu nákazy, měli bychom do konce roku být na 90 procentech standardního počtu výkonů,“ sdělil mluvčí Adam Fritscher.

Předseda představenstva šumperské nemocnice Martin Polach uvolňování opatření v současném stavu nechce hodnotit.

„Druhou vlnu pandemie vnímáme jako náročnou zatěžkávací zkoušku českého zdravotnictví, a je otázkou, zda bychom další podobnou situaci dokázali znovu ustát. Je potřeba myslet na to, že v boji s koronavirem jsme ještě zdaleka nevyhráli,“ upozorňuje.

Důležitou roli sehráli dobrovolníci

Nemocnice se především v době největšího nárůstu počtu hospitalizovaných neobešly bez dobrovolníků.

„Během pandemie nám pomáhalo 45 studentů střední zdravotnické školy. Za tuhle pomoc bychom jim chtěli moc poděkovat. Dvacet středoškoláků se vrátilo zpět do školy, dalších 25 studentů zůstává,“ řekla například mluvčí šumperské nemocnice Hana Hanke.

V nemocnici pomáhali a pomáhají také zdravotní sestry, terénní lékaři i medici.

„I poté, co skončí, zůstáváme se všemi dobrovolníky v kontaktu s tím, že kdyby se v budoucnu situace opět významně zhoršila, můžeme se na ně znovu s prosbou o pomoc obrátit,“ popsala Hanke.

I teď je stále s covidem-19 nemocných sedmdesát zaměstnanců a nemocnice se zatím bez dobrovolníků neobejde.

Návrat do běžného režimu bude postupný. „Nejen kvůli vysoké absenci personálu, ale i kvůli skutečnosti, že se stále musíme starat o padesát covid-19 pozitivních pacientů. Letos jsme už kvůli koronaviru museli odložit zhruba tisíc operací. Návrat k normálnímu provozu může v některých odbornostech trvat i několik měsíců,“ doplnila.

Ředitel nemocnice: Nabyté zkušenosti mnohé usnadní

Počet covidových pacientů klesá i ve třech nemocnicích AGEL Středomoravské nemocniční v Prostějově, Přerově a Šternberku a v Nemocnici Jeseník.

„Zatímco v pátek 20. listopadu měli ve Středomoravské nemocniční v péči 147 pacientů, z toho 26 v těžkém stavu, nyní pečují o 97 covid pozitivních pacientů, z toho 15 je ve vážném stavu,“ shrnula mluvčí společnosti AGEL Radka Miloševská.

V Jeseníku pak během deseti dnů klesl počet koronavirových pacientů ze sedmnácti na deset, předtím byli na umělé plicní ventilaci dva, nyní jen jeden člověk.

Nemocnice společnosti AGEL v regionu už obnovily operační výkony na gynekologii, chirurgii a ortopedii. Současně snižují kapacity covidových jednotek a vracejí prostory původnímu účelu.

„Pokud by přišla další vlna stejného rozsahu, zvládneme ji. Nabyté zkušenosti nám mnohé procesy usnadní,“ je přesvědčen ředitel přerovské nemocnice Jiří Ševčík.