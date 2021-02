Minipivovary zachraňují e-shopy i domácí výčepy, navzdory viru vaří dál

Pro milovníky zlatavého moku je to dobrá zpráva. Minipivovary v Olomouckém kraji by koronavirová krize neměla položit. A to přesto, že řada z nich zažívá kvůli vládním omezením výpadky tržeb. Hanácký pivovar šel loni s produkcí dokonce nahoru. A to i přes to, že se zcela zastavila možnost prodávat pivo do hospod.