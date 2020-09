Olomoucký kraj bude za miliony pořádat letní olympiádu pro tisíce dětí

Účastníci her ve věku 12 až 16 let budou od 27. června do 1. července soutěžit na více než třicítce sportovišť v Olomouci, Prostějově, Přerově, Kojetíně a Velká Bystřici. K dispozici bude i olympijský dům, v nějž se změní olomoucká Pevnost poznání.



Olympiáda bude stát přibližně 36 milionů korun, z toho patnáct milionů zaplatí kraj, Olomouc dá dva, Prostějov jeden a Přerov půl milionu. Velká Bystřice a Kojetín pak přispějí po sto tisících, zbývající část pokryje Národní sportovní agentura, Český olympijský výbor a sponzoři.

Jak uvedla ČTK, jen propagace akce má stát přibližně 5,8 milionu korun. Vyplývá to z informací v databázi veřejných zakázek

„Předmětem plnění veřejné zakázky jsou kompletní reklamní a marketingové služby, propagační služby, vedení reklamní kampaně a související služby,“ stojí v oznámení o zahájení zadávacího řízení na osm měsíců trvající služby.

Autorkou maskota i loga olympiády je studentka grafického oboru na Vyšší odborné a střední průmyslové škole v Šumperku Karolína Ščučková.

„Maskot většinou bývá zvíře a Olomoucký kraj má ve znaku orla, takže volba byla nakonec jasná,“ nastínila tvůrkyně maskota.

Organizátoři věří, že koronavirus akci nezhatí

Olympiáda dětí a mládeže je celorepubliková soutěž krajských výprav, která se koná od roku 2003.

„Soutěžit se bude ve dvaceti sportech a poprvé v historii se představí šerm,“ podotkl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman. Do regionu má příští rok začátkem léta přijet téměř čtyři tisíce mladých sportovců z celé země.

„V současné situaci je více než kdy jindy důležité, aby děti sportovaly. Velkou motivací pro ně může být právě kvalifikace na olympiádu dětí mládeže,“ míní předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. V minulosti dětskou olympiádou prošla řada úspěšných sportovců, jako například Josef Dostál či Barbora Seemanová.

Organizátoři věří, že současná situace v souvislosti s pandemií koronaviru už bude příští rok zažehnána. Na začátku října plánují zahájit nábor dobrovolníků, zájemci najdou bližší informace na webu odm.olympic.cz.