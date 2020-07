Nehrálo se i čtyřikrát za sebou. Letní kina trpí kvůli počasí i koronaviru

„Návštěvnost je letos až o třetinu menší než loni a předloni. Hodně to pociťujeme a je to určitě v souvislosti s koronavirem,“ popsal například Lukáš Šikl z letního kina v Hranicích.

„Navíc osobně objednávám filmy a na červen i červenec nebylo, co objednávat. Byl to mix starších filmů, které už lidé viděli, a občas nového titulu,“ dodal. Nejnavštěvovanějším filmem byla v Hranicích novinka 3Bobule.

Druhým důvodem propadu návštěvnosti bylo podle Šikla počasí. „Červen byl špatný. Kvůli počasí jsme nepromítali dokonce čtyřikrát za sebou, což se v historii tohoto letního kina nikdy nestalo,“ shrnul Šikl.

Sezonu však v Hranicích chtějí dokončit jako obvykle, tedy až do poloviny září. Na srpen už má kino objednané filmy.

„Počítáme s tím, že letos bude kvůli mimořádným okolnostem celková návštěvnost nižší. Teď už jsou v nabídce samé novinky a doufáme, že už to lidi do letního kina přiláká. Obavy z koronaviru dnes navíc nejsou tak veliké, jako byly například v červnu,“ míní Šikl.

V Olomouci pociťují i to, že studenti odjeli domů

Podobná situace je také v Olomouci, kde je provoz zdejšího letního kina už v normálním režimu.

„My máme kapacitu až dva tisíce míst, takže jsme ani nemuseli dělat žádná speciální opatření například s vyznačením míst k sezení, protože lidé mají možnost sednout si kamkoli,“ popisuje vedoucí Kateřina Kohoutová.

Kino promítá každé pondělí a čtvrtek a návštěvnost je letos rovněž nižší než obvykle.

„Je to poznat. Nicméně kromě koronaviru se na tom mohou podepisovat už i prázdniny a dovolené. Sousedíme s univerzitou a vždy, když skončí školní rok, bývá to na návštěvnosti poznat,“ vysvětluje Kohoutová.

Olomoucký letňák promítá od konce května do konce září. „Zatím žádné velké závěry neděláme. Letní kino je především o počasí, které může rozhodnout třeba i na poslední chvíli. Věříme, že ještě bude hezky, lidé se vrátí z dovolených a budou k nám chodit,“ doufá v polovině sezony Kohoutová.

V Prostějově už milovníci projekcí pod hvězdami nemusí jezdit až na Plumlovskou přehradu, letní kino letos funguje přímo v centru. Od začátku prázdnin se hraje dvakrát týdně na letní scéně na prostějovském zámku.

„Na nádvoří se již konají první akce, které jsou spojené s Prostějovským babím létem. Letní kino promítá v červenci ve čtvrtky a pátky, v srpnu pak ve středy a čtvrtky,“ nastínila Milada Sokolová, náměstkyně primátora odpovědná za kulturu.

Jsme jiné letní kino než to ve městě, zní od přehrady

Nová multifunkční letní scéna na prostějovském zámku umožňuje využívat nádvoří nejen pro letní kino, ale i pro řadu dalších kulturních akcí.

„Lidé dlouho volali po stálém umístění letní scény. Pokud nebude zájem o sobotní termíny, uvidíme, zda nebudeme promítat filmy i v sobotu,“ dodala náměstkyně.

Další venkovní biograf je v těsném sousedství Prostějova. Letní areál v Mostkovicích na Plumlovské přehradě každoročně přes sezonu navštíví do deseti tisíc diváků.

„Naše letní kino je o teple, o filmu, u kterého se pobavíte, a o hezkém prostředí. Přehradu do Prostějova nepřestěhujete, ale samozřejmě venkovní kino ve městě si také najde své diváky. Nás by to ohrozit nemělo, jde o jiný typ promítání,“ je přesvědčen provozovatel kina Pavel Ošlejšek.

V Jeseníku letní kino ve Smetanových sadech promítá vždy ve čtvrtek a v případě nepříznivého počasí se projekce přesouvá do kina Pohoda. Kromě toho si lidé příležitostně mohou zajít do provizorního letního kina i v Mikulovicích v areálu za obecním úřadem, kde se promítají české komedie. Na konci července to budou Vlastníci, v půlce srpna 3Bobule.