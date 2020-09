Vydání půdy u Hněvotína je jasný klientelismus, říká lídr Pirátů a Starostů

Voličům v rámci kampaně vzkazujete, že chcete dělat slušnější krajskou politiku, což podle vás znamená politiku bez klientelismu. Řekněte mi největší příklad klientelismu, který na kraji vidíte.

Těch případů je víc. Jejich základem jsou netransparentní postupy, které současná krajská vláda dělá. Jde například o Prostějov a dotace do tamního sportu, zejména pro prostějovský tenisový klub. To je opravdu dveřmi třískající příklad. A není jediný. Také nakládání s pozemky u Hněvotína a hrubé přetlačení rozhodnutí tamního zastupitelstva, kdy kraj vydal 44 hektarů cenné půdy developerovi na zalití betonem. Zdůrazňuji – proti vůli hněvotínského starosty i zastupitelů a ve prospěch developera. To je jasný klientelismus.

Jak byste tyto případy řešil?

Ve spojitosti s Prostějovem si vybavuji například dotaci 94 milionů korun na vybudování šaten a další infrastruktury, kde se vedení kraje rozhodlo, že k této dotaci přidá ještě osm milionů korun. To je s dovolením nesmysl. Například v menších obcích jsou mnohé sportovní oddíly, jež nedostanou ani sto tisíc. A najednou někdo jiný k tak velké dotaci dostane ještě navíc osm milionů?

Ale jaké je tedy to řešení?

Zkrátka ty peníze rozdělit jinam, do dotací pro menší obce.

A jak byste se postavil k Hněvotínu?

Není zkrátka možné pod záminkou vybudování biomedicínského centra – což každý dnes už ví, že je fake – vydat developerovi takovou půdu a přetlačit zastupitelstvo. Navíc všichni už vědí, že podobná biomedicínská centra, pokud by u Hněvotína náhodou vzniklo, mají ve světě rozlohu do zhruba pěti hektarů. A tady chce krajská vláda 44 hektarů? Takže žádné biomedicínské centrum, ale další haly, sklady a developerské projekty.

Ale to řešení…?

Toto se prostě nedělá. Hejtman to nesmí ani dát na program jednání zastupitelstva. Nemůže, tak jak se to stalo, neodpovědět na oprávněné výtky opozičních zastupitelů. Toto tam zkrátka nemá co dělat. U Hněvotína stojí hal už dost, ve všech médiích se píše, jak rychle půda mizí kvůli výstavbě.

Poměrně hodně bylo v kraji slyšet o inovačním centru OK4Inovace, jež je po restartu a řídí ho dcera hejtmana Ladislava Oklešťka z ANO. Pokud byste se dostal do vedení kraje, změníte to?

Pokud bych se dostal do vedení kraje, tak by ani omylem nepřipadalo v úvahu, aby můj příbuzný zastával tak vysokou funkci. Kdo uvěří, že zrovna dcera hejtmana je ta nejvhodnější na danou pozici? Samozřejmě nikdo. Ale přitom může být. Zkrátka tyto věci se nedělají.

Pojďme ale k tomu, že ve vedení OK4Inovace je dcera současného hejtmana. Toho můžete vystřídat či se podílet na vedení kraje. Jak se k tomu postavíte?

Tato otázka je pro mě předčasná. Kdybych na to měl vliv, bude záležet na její odbornosti a kvalifikaci. Ne na tom, čí je dcera. Je špatně, když kterýkoliv hejtman na podobný post instaluje svoji dceru. Ovšem pokud bych nastoupil já, hodnotil bych její působení z hlediska výsledků a kompetence. Ne z hlediska příbuznosti. To bychom byli tam, kde jsme teď.

S kým byste po volbách nešel do koalice?

Máme interní prohlášení, že nepůjdeme s extremistickými stranami, což je pro nás SPD, KSČM a nově i Trikolóra. Osobně bych pak měl skutečně velký problém začít vyjednávat s ANO. Ale to je můj osobní názor. Ten má sice tím, že jsem lídr, určitou větší váhu, ale není to tak, že bychom si jednání s ANO zakázali oficiálně uvnitř strany či volební koalice.

A co s dalšími stranami, které dnes s ANO vládnou kraji, to jest ČSSD a ODS?

Sociální demokracie je pro mě nyní poměrně málo čitelná. Je pro mě vlastně velkou otázkou, zda se vzhledem ke svým předcházejícím výsledkům vůbec dostane do zastupitelstva. A ODS… Nevylučujeme ji. Ovšem pro nás je nejbližším přirozeným partnerem uskupení Spojenci se společnou kandidátkou KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a hnutí ProOlomouc.

Na webu Pirátů a Starostů uvádíte, že máte rád Univerzitu Palackého. Tu hodně zaměstnává ostrý spor o založení vysokoškolského ústavu CATRIN. Jste zastáncem vzniku tohoto ústavu?

Nemohl jste mi dát těžší otázku… Jen zdůrazním, že koleje a menzy jsou samostatná jednotka a tyto do značné míry akademické spory jdou mimo nás…

Ptám se vás jako možného budoucího představitele kraje, který na chod univerzity přispívá z veřejných peněz určitou částkou.

Jako možný budoucí představitel kraje a nynější zaměstnanec univerzity mohu říct, že mě to extrémně mrzí. Je to obrovská škoda a zbytečná ostuda univerzity, kterou mám opravdu rád. Je to bohužel škraloup, o němž se už ví daleko za hranicemi kraje. Ale musím dodat, že se občas ze své pozice účastním zasedání akademického senátu. A čím víc o tom vím, tím upřímněji se musím přiznat, že tomu vlastně nerozumím. Začaly se do toho nabalovat naprosto neakceptovatelné způsoby jednání a také kauzy, jež s tím souvisí jen okrajově… Celkově mám ale za to, že zakládání vědeckých center není špatná myšlenka, může přinést dobré výsledky. Jsem si ale naprosto jistý, že konkrétně tento projekt byl připraven a řízen především ze začátku netransparentně, a tím pádem i po manažerské stránce špatně. Vyvolal kontroverze, jež způsobily blamáž, kterou teď sledujeme.