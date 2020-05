Nemocnice po zastropování ceny omezují testy na koronavirus pro samoplátce

Například v Olomouckém kraji zbyla lidem odběrná místa jen v Jesenické nemocnici, Nemocnici Prostějov a ve Fakultní nemocnici Olomouc. Právě do krajského města se ale během uplynulých dní nahrnulo tolik zájemců, že nemocnice musela zavést rezervační systém, aby lidé nestáli v dlouhých frontách.

Vyšetření na nový typ koronaviru potřebují například zahraniční studenti, lidé, kteří přes hranice jezdí do práce, nebo zaměstnanci firem, kteří po uvolnění protiepidemických opatření znovu vyjíždějí na zahraniční pracovní cesty.

Doposud si většina odběrových míst účtovala částku 2 900 korun, od minulého pátku však mohou chtít po samoplátcích jen 1 756 korun. Z toho 1 674 korun je platba laboratoři, dalších 82 korun si může nemocnice účtovat za samotný odběr.

Za regulovanou cenu dnes samoplátce ale otestují jen v olomoucké fakultní nemocnici, v ostatních dvou, které spravuje zdravotnický holding Agel, si na dalších poplatcích účtují o 444 korun víc.

V Šumperku měli objednávky až do června, ale zrušili je

Například nemocnice v Šumperku nabízela komerční testování jen zhruba týden.

„Zastavili jsme je asi dva dny po nařízení ministerstva zdravotnictví, a to z ekonomických důvodů. S ohledem na cenu testovacích sad nebo personální náklady nejsme schopni vejít se do ceny 1 756 korun,“ řekla mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Za dobu, co nemocnice testování nabízela, ho podle mluvčí využilo 33 samoplátců, dalších 33 lidí se objednalo na pozdější termíny.

„Měli jsme objednávky až do června. Zájem byl ze strany firem nebo pendlerů, tedy lidí, kteří věděli, že kvůli zahraniční cestě budou test potřebovat později. Těm jsme termíny museli zrušit,“ doplnila Hanke.

Dobrovolně otestovat už se lidé nemohou nechat ani v nemocnicích v Přerově a ve Šternberku, které patří pod Agel. Jeho mluvčí Radka Miloševská však tvrdí, že regulace ceny testu v rozhodování nehrála roli.

„Odběrová místa v Přerově a ve Šternberku i nadále fungují pro indikované pacienty. S ohledem na nižší zájem samoplátců na těchto místech byl tento odběr přesunut do Prostějova,“ uvedla.

Právě v prostějovské nemocnici je mikrobiologická laboratoř, která vzorky analyzuje, odpadají tedy náklady na převoz biologického materiálu. Samoplátci v Prostějově přesto zaplatí 2 200 korun. Ke státem stanovené ceně 1 756 korun si nemocnice účtuje poplatek 444 korun za „služby odběrového místa se zvláštním režimem“.

V olomoucké fakultní nemocnici se tvořily fronty

Většina samoplátců zřejmě i z tohoto důvodu míří do odběrového stanu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), která testování samoplátců nabízí za cenu 1 756 korun, a to od minulého víkendu. Už během něj zdravotníci odebrali ke komerčnímu testování víc než sedm desítek vzorků, v pondělí dalších 65. Ve vyhrazených hodinách pro samoplátce se u stanu proto tvořily fronty.

„O testování samoplátců byl opravdu velký zájem, proto jsme museli mimo jiné zavést rezervační systém,“ popsal mluvčí FNOL Adam Fritscher.

Zájemci se nyní musejí na vyšetření předem objednat přes online rezervační systém. To, že zájem samoplátců je velký, je zřejmé na první pohled. Například na pátek dopoledne byly včera v podvečer volné už jen tři termíny z dvanácti, na pondělí byly na výběr jen dva.

Jesenická nemocnice, která také patří Agelu, od pátku rovněž zvažovala, zda v testech pro samoplátce pokračovat, ve středu nakonec potvrdila, že komerční odběry bude dělat dál. Lidé tam zaplatí stejně jako v Prostějově 2 200 korun.

Hejtmanství chce situaci koordinovat

Nemocnice Hranice ani Vojenská nemocnice Olomouc (VNO) komerční testy nenabízely vůbec.

„Tuto možnost jsme ani nezvažovali. Olomouc byla co do počtu postižených specifickým regionem. Obávali jsme se, že neurotičtí pacienti by blokovali kapacity pro ty, kteří testy skutečně potřebovali,“ vysvětlil ředil VNO Martin Svoboda.

Hejtman Olomouckého kraje a šéf krizového štábu Ladislav Okleštěk sdělil, že hejtmanství situaci ohledně testování samoplátců sleduje a bude ji koordinovat.

„Budeme chtít testování plošně rozšířit, regulovat to ale budeme na základě objednávkového systému v nemocnicích a hlavně vyčleněním doby, po kterou budou zařízení odběry provádět,“ poznamenal hejtman.

Jak to vypadá v laboratoři, která během krize testovala až 200 vzorků denně: