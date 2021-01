Seniory začnou v kraji ve velkém očkovat v sobotu, ostatní na jaře

„Do konce ledna by to mělo být dohromady 17 550 dávek, v únoru očekává kraj 18 720 dávek a v březnu 29 250 dávek, kdy připadá v úvahu očkování širší veřejnosti. Tato čísla vycházejí z předpokladu, že z jedné ampule odebíráme šest dávek,“ popsal ve středu plány kraje hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).

Očkování se v Olomouckém kraji rozběhlo na přelomu roku. První dávky vakcíny mířily mezi lékaře v nemocnicích. Následně zahájily mobilní týmy lékařů také očkování seniorů a zaměstnanců v sociálních službách.

„Doteď dostalo vakcínu přibližně 3 500 osob, z toho zhruba 700 v domovech pro seniory. Zájem z těchto zařízení je přes 5 000 osob,“ uvedla krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

Jak ale připomněl hejtman Suchánek, od příštího týdne zároveň začnou běžet termíny pro druhou dávku vakcíny u lidí, kteří byli očkováni na začátku letošního roku.

Doposud se v kraji používá jeden typ vakcíny od společnosti Pfizer, do budoucna je v plánu zapojit i vakcíny od firmy Moderna. Podle Kohoutové však zatím není znám přesný termín, kdy by touto vakcínou měli lékaři v Olomouckém kraji začít očkovat.

Pro širokou veřejnost až v březnu nebo spíš dubnu

V pátek by zároveň mělo dojít ke spuštění centrálního rezervačního systému, přes který se na očkování může hlásit široká veřejnost. V první fázi však budou uvolněny termíny pouze pro seniory nad 80 let.

Ti se musí zaregistrovat, případně je zaregistrují jejich příbuzní, do online systému a zarezervovat si čas v některé z osmi nemocnic v kraji, v nichž vzniknou očkovací centra.

Od soboty otevře první termíny Fakultní nemocnice Olomouc, jejíž odborníci z kardiologické kliniky vyzvali veřejnost k očkování už v prosinci. V pondělí se přidá zbytek zdravotnických zařízení.

S postupem času by pak mělo docházet k uvolňování termínů pro další věkové kategorie. Od 1. února by se mohli registrovat lidé nad 65 let.

Podle Suchánka jsou odhady vlády a ministerstva zdravotnictví, že se startem března by následně začalo očkování nejširší dospělé veřejnosti. Hejtman i koordinátorka Kohoutová jsou však k takovému termínu skeptičtí.

„Pro širokou veřejnost se počítá skutečně až období po dubnu,“ uvedla Kohoutová.

V kraji má vzniknout až třináct očkovacích center

Olomoucký kraj v současné době nicméně pracuje na přípravě očkovacích center, která v případě potřeby a možností vzniknou mimo areály nemocnic.

„V této chvíli se připravujeme na vznik očkovacích center v každé obci s rozšířenou působností. Zjišťujeme možnosti a kapacity u starostů,“ řekl hejtman.

Celkově by mohlo takto vzniknout až 13 očkovacích center. Jedno z nich je například plánováno v areálu olomouckého výstaviště Flora. „V druhé polovině ledna už by to mělo být zcela jasné,“ přiblížil termín Suchánek.

V těchto centrech budou podle plánu očkovat praktičtí lékaři. „Už teď máme nabídky ambulantních lékařů a specialistů na pomoc,“ uvedla Kohoutová. Zároveň dodala, že později už očkování přejde na praktické lékaře.

„Obeslala jsem praktické lékaře v Olomouci a jejich zástupce v dalších okresech, abych udělala průzkum jejich ochoty. Z odpovědí vyplývá, že drtivá většina je ochotná se do očkování vlastních pacientů zapojit,“ uvedla již dříve pro MF DNES krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů Jarmila Ševčíková.