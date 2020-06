Koronavirus v Olomouckém kraji opět sílí. V domově seniorů je 16 nakažených

„Jedná se o čtyři zaměstnance a dvanáct klientů. To číslo se ale může během krátké doby změnit,“ potvrdil informace MF DNES v neděli vpodvečer hejtman Ladislav Okleštěk.

První dva případy se objevily mezi pracovníky litovelské pobočky, jeden ale už nebyl v práci. Druhý však pracoval ještě v době, kdy už měl příznaky.

„Provedli jsme odběry všem zaměstnancům a klientům. Můžeme potvrdit více případů nákazy,“ sdělila bez bližších podrobností ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Lenka Pešáková s tím, že přesnější čísla sdělí hygienici během pondělka.

Mimo jiné prověřují, zda nákazu rozšířil právě jeden ze zaměstnanců, nebo existoval i jiný zdroj.

„K přenosu mohlo dojít i jinak. Od 25. května jsou povolené návštěvy, k přenosu koronaviru tak mohlo dojít i od ní, kdy mohla být pozitivní a přitom nemusela mít ještě příznaky. To bude potřeba zjistit,“ nastínila Pešáková.

Část nakažených bude převezena jinam

Domov, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, podle hejtmana okamžitě po odhalení nákazy začal přijímat opatření nařízená hygieniky.

„Deset nakažených bude převezeno do Odborného léčebného ústavu Paseka na Olomoucku, kde máme od začátku koronavirové pandemie domluvená místa pro tento účel. Přestože jsme je už nemuseli držet, ukazuje se jako prozíravé, že jsme je zatím nezrušili,“ nastínil Okleštěk s tím, že potřebné kapacity jsou vyčleněné i pro ty, kteří budou potřebovat hospitalizaci.

„Máme domluvená lůžka v nemocnici v Prostějově, takže i tuto situaci dobře zvládneme,“ ujistil.

Ředitel domova Josef Piska uvedl, že čeká na potvrzení výsledků. „Mohu jen říct, že jsme nechali otestovat všechny zaměstnance a klienty. Podle výsledků testů se zařídíme. Víc se k celé věci nebudu vyjadřovat,“ řekl ředitel.

O plošné karanténě se neuvažuje, ubezpečuje hejtman

Starostu Litovle Viktora Kohouta nové ohnisko nákazy v litovelském zařízení pro seniory zaskočilo. Vyvolává totiž nepříjemné vzpomínky na dva týdny trvající uzavření oblasti Litovelska a Uničovska ve druhé polovině března právě kvůli velkému rozšíření nákazy koronavirem.

„Je to šok. Nechtěli bychom zažít další karanténu. Doufám, že se to obejde bez větších omezujících opatření pro město a okolí,“ sdělil Kohout.

Okleštěk ubezpečuje, že o plošné karanténě se zatím neuvažuje. „Bude ale potřeba co nejrychleji zjistit původce, pokud to nejsou nakažení zaměstnanci, a ty co nejrychleji izolovat,“ doplnil hejtman.

Litovelský případ znovu ukazuje, že koronavirová pandemie v Olomouckém kraji zdaleka není zažehnána. Naopak, po delší době útlumu čísla nakažených znovu rostou.

Z údajů zveřejňovaných Olomouckým krajem vyplývá, že od 8. května do tohoto čtvrtka přibylo 41 nakažených a počty šly většinou nahoru maximálně v několika jednotkách případů denně, někdy vůbec. Přesně stejný počet nových případů teď přibyl během tří dní, od pátku do neděle. Aktuálně je tak v kraji 93 nemocných, přičemž této hodnoty dosahoval jejich počet naposledy 19. května.