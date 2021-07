Letní akce v Olomouckém kraji nabídnou Kabáty, Dogu, Majka Spirita či Slzu

První půlka léta bude v kraji bohatá na jednodenní hudební festivaly a koncerty pod širým nebem. Zatímco některé větší akce kvůli koronaviru padly nebo je pořadatelé přesunuli na podzim, jinde na postupný vývoj vládních opatření reagovali zeštíhlením programu.



Například tradičního Žváčkova festivalu dechových hudeb v zámeckém parku v Konici na Prostějovsku se bude letos účastnit čtyřicet namísto zamýšlených 120 účinkujících. Po odkladech se uskuteční toto pondělí na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

„Festival bude ve skromnější formě bez průvodu mažoretek,“ sdělil ředitel Městského kulturního střediska Konice Tomáš Vrba.

V pondělí se fanoušci dočkají i šestnáctého pokračování populárního Dřevorockfestu v Dřevohosticích na Přerovsku s kapelami jako Doga, Harlej nebo Dymytry. Zájem byl značný, takže bude s velkou pravděpodobností vyprodáno.



Předprodej běží i na koncerty ve FunParku u nákupní Galerie Šantovka v Olomouci. V sobotu 10. července tam zahraje David Koller, v dalším týdnu přijede oblíbená kapela Slza.

„V srpnu návštěvníci zavítají na koncert legendární kapely Kabát. Poslední prázdninový měsíc vystoupí také Kapitán Demo či raper Majk Spirit,“ uvedl mluvčí Šantovky Petr Hlávka.

Vstupenku lze koupit také na Šternberský kopec, kde v sobotu 24. července zazpívají Ewa Farna nebo Ben Cristovao.

V červenci budou také pravidelné koncerty před olomouckým Sklubem. Na programu jsou třeba Tata Bojs, Horkýže slíže, Mig 21, Monkey Business či Supergroup.

V kamenolomu v Branné na Šumpersku se zase 16. a 17. července odehraje menší festival s kapelou Už jsme doma v hlavní roli, v litovelském pivovaru připravují na 13. a 14. srpna Litovelský otvírák, který každoročně s výjimkou loňské koronavirové stopky navštívilo kolem deseti tisíc návštěvníků. Letos to ale bude kvůli omezením podstatně méně.

Všichni pořadatelé musejí reagovat na průběžně se měnící opatření. Zatím platící opatření umožňuje s určitými omezeními na venkovní představení pět tisíc lidí. Vnitřní prostory mohou být zaplněné z 75 procent. Podobné nečekané změny nejsou pro organizátory jednoduché, někteří se proto rozhodli své akce zrušit.



„Bohužel co platí dnes, může být zítra jinak. Vzhledem k pandemické situaci a na to navázaná vládní opatření jsme byli nuceni Létofest Olomouc ve standardním termínu 13. a 14. srpna zrušit. Přesunuli jsme ho však na nový, a to 17. a 18. září,“ řekl za festival na Korunní pevnůstce Jakub Nováček.

Mezi vícedenními akcemi, bez nichž se musejí lidé letos obejít, je také monstrózní festival ze série Hrady CZ na Bouzově nebo vyhledávaná Keltská noc na Plumlově.