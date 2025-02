Vodovody v části Olomoucka se vrací do českých rukou, někde to přinese zlevnění

Nového dodavatele vody bude mít za dva měsíce více než 35 tisíc obyvatel regionu. Na konci března vyprší Moravské vodárenské koncese na provozování vodovodů a kanalizací a služby převezme ryze česká VHSO. V některých obcích k tomu přibude i provozování kanalizací a čistíren odpadních vod.

„Aktuálně jsme v nejžhavější fázi transformace, která vyvrcholí 1. dubna. Naši zaměstnanci k tomuto datu přeberou úpravny vody, čistírny odpadních vod a další vodohospodářské i administrativní objekty, vodárenské i čistírenské technologie, vozový park a řadu dalších zařízení,“ vyjmenoval ředitel VHSO Tomáš Kučera.

Zároveň ujistil, že odběratelů v dotčených lokalitách se změna provozovatele infrastruktury přímo nedotkne. Voda dál poteče a bude odváděna stejným potrubím, beze změn zůstanou i vodoměry.

Největším z akcionářů dotčených současnou změnou je jedenáctitisícový Uničov vlastnící pětinu akcií.

„Z hlediska financí, jež odcházejí do zahraničí, je samozřejmě lepší a zásadní, aby zůstávaly doma. Otázkou je, jestli zázemí firmy bude dávat takový komfort jako dosud. Jde o to, aby služby nebyly o stupínek nižší, ale zůstaly ve stejné kvalitě. Aby vody bylo dostatek a koncový zákazník to nepocítil na ceně,“ řekl starosta Radek Vincour (ODS).

Snahu šetřit peněženky odběratelů vody zmínil i v souvislosti s nutnými investicemi do obnovy sítí, které jsou zejména ve městech letité.

Veškerý zisk nyní poputuje na investice

Změna se dotkne i 3 700 obyvatel Velké Bystřice. „Jakožto akcionář bude naše obec dohlížet na to, aby nadále byla zajištěna spolehlivost dodávek pitné vody, vodárenská infrastruktura byla VHSO spravována řádně a provozována bez častých odstávek či poruch,“ uvedl starosta Marek Pazdera (ODS, zvolen za SNK Za příjemný život).

„Budoucí zisk z hospodaření VHSO zůstane v regionu, a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě,“ doplnil.

Cenu vodného a stočného se lidé dozví před podpisem smluv. „Kontrolu nad výběrem vodného a stočného budou mít od dubna přímo akcionáři, v případě VHSO to jsou především města a obce,“ připomíná společnost na webu.

„Všechny finance vybrané prostřednictvím vodného a stočného budou použity výhradně na provoz infrastruktury a na investice do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě,“ dodává.

Změna pro 7,5 tisíce odběrných míst

Například Velká Bystřice už ovšem avizovala, že od dubna pitná voda zlevní. Důvodem je, že odpadne přeprodávání vody a to, že město si kanalizaci provozuje samo.

Na druhou stranu stočné tam v rozpočtu pro letošní rok narostlo z 34 na 37 korun za metr krychlový. Důvodem je vytváření fondu na financování obnovy kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v majetku města.

Obyvatelé obcí v podobné situaci by tak měli ušetřit. „Dojde ke snížení ceny vodného, ale zároveň k nárůstu ceny za stočné. Pro většinu lidí, kteří odebírají vodu a kde nebudeme provozovateli čistíren odpadních vod, bude celková změna výhodná,“ sdělil pro Český rozhlas Olomouc mluvčí VHSO Petr Chmelař.

Na Olomoucku zatím platí lidé u Moravské vodárenské od ledna do března za vodné zhruba 60 korun a za stočné přibližně 65 korun za kubík. Meziročně jsou ceny vyšší o 2,5 procenta.

Změna provozovatele se týká přibližně sedmi a půl tisíce odběrných míst, VHSO nyní připravuje nové smlouvy pro budoucí odběratele.

„Rozesílat je budeme v průběhu února a našim zákazníkům nabídneme více možností, jak smlouvu uzavřít a odeslat. Všechny informace, jak postupovat, od nás dostanou poštou či na e-mail. V tuto chvíli není potřeba, aby lidé záležitost sami vyřizovali, stačí vyčkat, až od nás obdrží smlouvu a informace o dalším postupu,“ shrnul Kučera.

Olomouc převezme infrastrukturu v roce 2030

VHSO kvůli převzetí odběratelů a majetku zvedne od dubna počet zaměstnanců z přibližně třiceti zhruba na sto.

„Řešíme informační systémy, zákaznický portál, nákup vybavení, provoz zákaznických center a množství administrativních úkonů, jež je třeba splnit,“ nastínil ředitel společnosti.

„Současně podnik připravujeme na to, že počet zaměstnanců se za dva měsíce prakticky ztrojnásobí tak, abychom mohli od dubna spolehlivě zásobovat obyvatele pitnou vodou, případně zajišťovat čištění vody odpadní,“ doplnil.

Od ledna má VHSO v provozu dvě zákaznická centra, v únoru a březnu jsou rovněž naplánovaná informační setkání v obcích.

Na Olomoucku zůstává Moravská vodárenská provozovatelem vodovodů a kanalizací v krajském městě a okolních obcích. Olomouc se coby nadpoloviční akcionář nicméně připravuje na nabytí infrastruktury ve městě a to s koncem nájemní smlouvy v roce 2030.