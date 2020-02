ANO slibovalo v Olomouci nový zimní stadion, bude nejdřív za čtyři roky

Jako vytažené eso z rukávu působily proklamace hnutí ANO těsně před komunálními volbami v roce 2018 o tom, že se podařilo vyjednat až 800 milionů korun na výstavbu multifunkční haly v Olomouci.

„Vyjednali jsme pro projekt vládní podporu! Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš v minulých dnech slíbil uvolnit na stavbu víceúčelové haly v Olomouci až 800 milionů korun,“ tvrdilo hnutí v kampani.

„Plánujeme tak po říjnových komunálních volbách pokračovat v dalších krocích, které povedou k výměně „plecharény“ za moderní multifunkční arénu, která bude sloužit nejen hokejistům profíkům, ale i amatérům, pro veřejné bruslení a další sportovní a společenské aktivity,“ slibovalo dále.

Po necelé polovině volebního období je ale patrné, že předvolební slib je přece jen o něco komplikovanější.

Předně se už krátce po volbách ukázalo, že částka 800 milionů je zatím tak trochu „virtuální“. Jelikož nejde o vládní projekt, nemůže vláda peníze reálně uvolnit a město bude muset žádat o jejich přidělení formou dotace.

Peníze na stadiony bude rozdělovat Národní sportovní agentura

MF DNES se na financování haly zeptala i premiéra Andreje Babiše při jeho nedávné návštěvě Olomouce.

„Tady pán vám odpoví,“ odkázal tehdy Babiš na vedle stojícího primátora Miroslava Žbánka (ANO).

Podle Žbánka se ze strany státu připravuje dotační titul a město se bude připravovat v souladu s pravidly, která stát nastaví. O dotace bude město žádat u nedávno založené Národní sportovní agentury vedené Milanem Hniličkou.

„Dotační titul, který se připravuje pod agenturou, tak bude mít jasná pravidla a prostředky se do něj budou vyčleňovat v rámci rozpočtových kapitol,“ řekl Žbánek.

„Pokud vím, dotační titul se na tento typ hal připravuje, stejně jako se připravuje dotační titul na malé ledové plochy. Ale to je otázka na pana Hniličku, jak a s jakým objemem prostředků bude agentura fungovat,“ přiznal Žbánek.

To zatím však v Národní sportovní agentuře nevědí. „Dotační program pro významnou regionální sportovní infrastrukturu určený ke spolufinancování výstavby sportovišť tohoto typu bude vypsán v průběhu letošního roku. Kolik peněz v něm bude alokováno, zatím není odsouhlaseno,“ řekl MF DNES místopředseda agentury Ivo Lukš.

Dodal, že olomoucká hala je součástí Národního investičního plánu a potvrdil, že s vedením města agentura už několikrát jednala.

Multifunkční halu chce i Brno, Jihlava nebo Zlín

Jenže ve zmíněném Národním investičním plánu, který navíc někteří kritici označují spíše za jakýsi seznam přání, a ne koncepční dokument, figurují kromě Olomouce i další města, která by chtěla multifunkční halu – namátkou Brno, Jihlava nebo Zlín.

„Nakonec to možná bude v nejbližších letech soutěž, kdo bude nejdřív připraven,“ připouští Žbánek.

„Proto ale stále pokračujeme v přípravě projektu. Pokud vše půjde dobře, tak bychom mohli mít na podzim stavební povolení a zároveň připravujeme studii proveditelnosti a financování, na kterou máme externí společnost, jež řeší možnosti vstupu dalších partnerů, tedy státu a případně soukromého investora.“

Zatím je podle Žbánka téměř jisté, že na financování nebude možné použít evropské rozpočty.

V kuloárech se právě kvůli nejasnému financování již nějaký čas hovoří o tom, že hnutí ANO tlačí alespoň na vznik nové malé haly.

„Je to taková náplast za megalomanský předvolební slib. ANO si dobře pamatuje na letáčky, které rozdalo na zimáku před volbami, takže teď dost intenzivně pracuje alespoň na malé hale,“ uvedl jeden ze zdrojů MF DNES blízký vedení města.

Do stavby malé haly se mají finančně zapojit i soukromí investoři

Podle Žbánka se však ANO od předvolebního slibu nijak neodklonilo. „Víme, co jsme slibovali. Město připravuje projektovou dokumentaci na halu, která je součástí Národního investičního plánu, byla tam zařazena,“ hájí se.

Jistou skepsi ale neskrývají ostatní členové koalice. „Vidíme potřebu nějakých oprav stávající haly. Vidíme také možnost výstavby malé haly,“ říká ekonomický náměstek Otakar Bačák (spOLečně).

„Tam ale končí naše střednědobé výhledy. To je reálné při možnostech města. Dál už to považujeme za hudbu budoucnosti. Věnujme se tomu, na co teď máme skutečně peníze. Malá hala je stejně nezbytnou investicí pro to, aby se jednou mohla zavřít velká a přebudovat na multifunkční arénu,“ dodává.

Podle náměstka pro investice Martina Majora (ODS) si jednání o multifunkční hale řídí hlavně sám primátor.

„Olomouc potřebuje další ledovou plochu jako sůl. Celá rada to vnímá jako velkou prioritu a teď se hledají varianty, jak se toho dopracovat,“ říká.

V případě malé haly jsou podle informací MF DNES nyní v jednání dva až tři soukromí investoři, kteří by se na projektu finančně podíleli. Zároveň vedení města hledá vhodný model provozu a účasti soukromníků. Zatím se radnice nejvíce kloní k formě koncese. Podle předpokládaného harmonogramu by malá hala mohla stát teoreticky už za dva roky. To potvrdil i primátor.

„Je první potřeba udělat kanalizace v okolí, na ně ještě nemáme stavební povolení a bez něj nemůžeme začít. Všechno se dá stihnout do roku 2022. I ta malá hala.“

Celé je to nekoncepční chyba, kritizuje opozice

Jak zdůrazňuje Žbánek i jeho náměstci, bez druhé ledové plochy stejně rozsáhlejší práce na velké hale začít nemohou.

„Vznik velké haly vychází na roky 2023 a dále, jestli budeme mít dostupné prostředky na kofinancování tohoto projektu. Časově se to ani nedá dřív stihnout,“ uvedl.

Olomoucká opozice je však k dosavadnímu přístupu radnice kritická. „Projekt pokládáme za nepřiměřeně nákladný a považujeme za koncepční chybu, že se radnice nesoustředí na opravy zimního stadionu a případně nízkonákladové zprovoznění dnešní malé haly,“ říká zastupitel Tomáš Pejpek z ProOlomouc.

„Reálně hrozí, že areál zůstane po výstavbě malé haly v následujících desetiletích rozestavěným torzem. Dosavadní vývoj vzbuzuje obavy, že to je koalici jedno a že neumí miliardovou stavbu lépe manažersky zvládnout,“ dodal.

„Celé to zatím působí jako snaha zachovat si tvář po nekorektním, populistickém předvolebnímu slibu nové haly. Koalice činí kroky, aby vybudovala alespoň malou část z jedenapůlmiliardového projektu – malou halu s druhou ledovou plochou,“ přidává se jeho stranický kolega Martin Lubič.

Ani další zastupitelský klub nešetří kritikou. „Přístup vedení města bych charakterizoval jako hurá akci, která naráží na finanční neproveditelnost,“ říká zastupitel za Piráty a STAN Viktor Tichák.

„Informace o tom, z jakých zdrojů bude řešeno dofinancování haly, nemáme – jednotlivé etapy stavby multifunkční haly figurují v dlouhodobém plánu investic. Ten ale není navázán ani na střednědobý výhled, který už teď přiznává, že nebudou v příštích třech letech peníze vůbec na nic. Tedy jsou to fabulace, které mohou dopadnout jedině tak, že se bude opět ad hoc schvalovat další úvěr s vysvětlením, že by nám jinak unikla dotace,“ tvrdí.