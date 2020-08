Olomouc zabrání uzavření zimního stadionu opravou střechy za 60 milionů

Střechu zimního stadionu prohlédli na jaře odborníci a výsledek nebyl příliš lichotivý. Aby vydržel v provozu alespoň do léta příštího roku, byly nutné menší dílčí opravy, které už město zajistilo. Tím ale možnosti dalšího odsouvání velké přestavby či rekonstrukce haly došly.

„Pokud neuděláme příští rok střechu, tak zavíráme zimák a končí tady hokej i bruslení. To už není o tom, že nemáme plán B. Tady prostě není jiná varianta,“ řekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES primátor Miroslav Žbánek.

Vedení města mělo na výběr ze tří variant. Nejlevněji by opravilo střechu za 30 milionů korun s pomocí dřevěné konstrukce, což by ale stále bylo jen provizorní řešení, a navíc by bránilo případnému dalšímu pokračování přeměny zimního stadionu na multifunkční halu připomínající ledovou kostku podle projektu architekta Roberta Štefky.

Naopak nejdražší varianta za zhruba 102 milionů korun počítala nejen s rekonstrukcí, ale i zvednutím celé střechy.

Vysoká cena byla mimo jiné zapříčiněna nutností vyřešit nově nakládání s dešťovou vodou a vybudování rezervoárů. Město ovšem tíží fakt, že je ve špatné finanční situaci.

Radnice proto nakonec zvolila z pohledu ceny střední cestu, která ji přijde na zhruba 60 milionů.

„Důkladně jsme se zabývali všemi možnostmi, promýšleli jsme jak budoucnost zimního stadionu, tak i situaci rozpočtu města, a nakonec jsme se přiklonili k variantě rekonstrukce střechy pomocí trapézového plechu. Klíčové pro mne je, že tento krok je vlastně začátkem rekonstrukce stadionu a umožní pokračování podle projektu multifunkční haly,“ okomentoval to Žbánek.

Do haly před opravou přibyla světla za miliony

Jak to bude s dalším pokračování rekonstrukce je však zatím nejisté, neboť stále není vyřešeno financování. Jak se shodlo několik zdrojů MF DNES, jeden z možných důvodů, proč Olomoucký kraj stále neslíbil městu konkrétní podporu, je fakt, že vztahy mezi primátorem a hejtmanem Ladislavem Oklešťkem se po dlouhodobých neshodách dostaly na bod mrazu.

Hejtman navíc není velkým zastáncem rozpracovaného projektu. Při nedávném jednání se zástupci města dokonce zmínil, že „představou kraje je spíše vybudování nového objektu na periferii města“.

Taková alternativa přitom zřejmě opravdu existuje. Před lety vznikla studie, která umisťuje multifunkční halu do prostoru bývalých vojenských skladů ve Velkomoravské ulici.

Rekonstrukce střechy stadionu zvoleným způsobem má trvat maximálně tři měsíce, začátek je nyní naplánován na duben příštího roku.

„Hledali jsme i takové řešení, které co nejméně omezí fungování haly a sportovních klubů, které se bez ní neobejdou, samozřejmě včetně extraligových hokejistů,“ podotkl náměstek primátora pro investice Martin Major.

Paradoxem je, že do přestárlé budovy, v níž se bude napřesrok pracovat na opravě střechy, musela být nyní nainstalována nová světla za zhruba pět milionů korun, aby splňovala podmínky pro nacházející sezonu hokejové extraligy.

„Původně byl tento krok logicky plánován až po rekonstrukci střechy. Technologie použitá při instalaci osvětlení byla proto zvolena tak, aby bylo možné snadné odpojení a následně zase navrácení nových světel,“ uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.