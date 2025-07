Ve směru od Ostravy přes rondel denně projede 19 tisíc vozidel, nově už se nebudou muset na kruhovém objezdu potkávat s auty jedoucími z Olomouce či od Mohelnice.

„V neděli v dopoledních hodinách spustíme provoz na polovině dálnice D35 v režimu jedna plus jedna. Plně zprovozněn bude úsek na konci listopadu,“ řekla mluvčí skupiny Vinci Construction Iveta Štočková.

Protože v druhém pásu se za svodidly budou až do 20. listopadu pohybovat dělníci, bude rychlost omezená na 80 kilometrů v hodině. Kromě toho, že se má „odšpuntovat“ provoz, má dřívější zprovoznění i význam pro dokončení stavby.

„Kromě odvedení tranzitní dopravy nám to umožní dokončit mimoúrovňovou křižovatku, odlehčíme i stavbě, aby bylo možné dodělat druhý jízdní pás,“ řekl ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

„Ve směru od Litovle bude zprovozněn pravý jízdní pás, potom v místě nové mimoúrovňové křižovatky přejde provoz doleva a hned za ním znovu do pravého pásu. Odbočení k obchodnímu centru zatím nebude možné,“ dodal Smolka a zdůraznil, že termín úplného zprovoznění se podařilo po dohodě s firmami zkrátit o 158 dní.

Kus dálnice bude dočasně bez poplatku

Kvůli provizorní situaci bude dočasně umožněna jízda bez dálničního poplatku nejen po novém úseku obchvatu, ale ve směru na Mohelnici až k Unčovicím.

„Po kompletním zprovoznění rozhodne ministerstvo dopravy, které každoročně stanovuje poplatky vyhláškou. Z předběžných informací by měl být ze zpoplatnění vyjmut „obchvatový“ úsek mezi místní částí Holice a novou mimoúrovňovou křižovatkou u Křelova,“ doplnil ředitel krajské správy ŘSD.

Nové značky na rondel v Olomouci umístí silničáři v neděli. Přinesou i dočasné omezení, řidiči mířící směrem na Mohelnici už totiž dosavadní trasou přes Pražskou ulici neprojedou. Budou muset zamířit přes Brněnskou ulici a „obkroužit“ město po obchvatu.

V budoucnu je v plánu i rozšíření „olomouckého“ rondelu o páté rameno a nová silnice k městské části Řepčín a železárnám. Stejně tak by z nové mimoúrovňové křižovatky mohlo časem vést ještě rameno na Topolany pokračující do obce novou trasou.

Hluk i návrat kamionů na průtah

Obce podél dálnice se zajímají o tlumení hluku z dálnice. „Trápí nás to. Bude součástí aktuální rekonstrukce například příprava pro protihlukové stěny? Obce o to usilují dlouhé roky a hustota dopravy se zvyšuje,“ ptal se na páteční prezentaci starosta Příkaz Josef Škrabal (nez.)

„Protihlukové stěny by se měly budovat podél celé trasy původní dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí, je to připraveno, ale zatím daleko. Součástí rekonstrukce je také nové oplocení, nouzové zálivy a ekodukt na úrovni Litoveského Pomoraví u Mladče. Kompletní dokončení stěn a zálivů vidím v horizontu tří až pěti let,“ reagoval Smolka.

V souvislosti s otevřením obchvatu začal krajský úřad rovněž připravovat ukončení letitého zákazu vjezdu pro auta nad 12 tun do Foerstrovy ulice v Olomouci. Mezi obyvateli města to vzbudilo nevoli.

Kraj proto se silničáři jedná o možném převodu silnice první třídy do svého majetku. „Mohli bychom tak více mluvit do toho, co se bude s Foerstrovou ulicí dít. Na druhou stranu by to pro hejtmanství znamenalo další náklady, protože by muselo za svoje peníze silnici udržovat a opravovat,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Převod už strany připravují. „Je nachystaná smlouva o smlouvě budoucí. Nákladní doprava se tam nyní vrací proto, že to bude jediná možnost zásobování obchodního centra Olomouc City minimálně do zprovoznění nové okružní a mimoúrovňové křižovatky na konci listopadu,“ vysvětlil ředitel krajské správy ŘSD s tím, že silnice je po rekonstrukci a v dobrém stavu.