Vůz BMW řízený šestačtyřicetiletým mužem chtěla hlídka podle nyní zveřejněných informací zkontrolovat v pátek před jednou hodinou v noci v olomoucké Tovární ulici.
„Řidič však na výzvu zareagoval sešlápnutím plynu a začal ujíždět. Do pronásledování šoféra, který se měl řítit rychlostí až kolem 200 kilometrů v hodině, se následně zapojily další dostupné policejní hlídky,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Muži se nakonec podařilo policistům ujet, šlo ale jen o dočasný úspěch. Jedna z hlídek našla vůz odstavený a otevřený v sousedním Velkém Týnci, přičemž vystopování uprchlé posádky usnadnily šlápoty ve sněhu a také psovod se služebním psem.
„Ten označil nedaleko se nacházejícího nedostatečně oblečeného muže a ženu, přičemž u muže pak policisté našli klíče od pronásledovaného vozu. Lustrací vyšlo najevo, že dotyčný má platné tři zákazy řízení motorových vozidel. Podrobil se dechové zkoušce s negativním výsledkem, orientační test na drogy ale odmítl,“ popsala Skoupilová.
Možné vysvětlení jeho postoje naznačil nález pervitinu u jednatřicetileté ženy.
Muž je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, vzhledem k opakovanému ignorování zákazů řízení si na soudní verdikt počká ve vazbě. Spolujezdkyni kriminalisté nadále vyšetřují kvůli přechovávání drog.