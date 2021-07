Olomouc vyzývá lidi, ať se hlásí k trvalému pobytu. Město přichází o peníze

Architekt Ondřej Kučera žije a pracuje v Olomouci, na fakturách má ale v adrese uvedený Frýdek-Místek. Za rok si při výměně občanského průkazu plánuje trvalé bydliště změnit.

Olomouci tím nepatrně stoupne daňový příděl. Pokud by se ke stejnému kroku rozhodli všichni, kdo ve městě žijí, ale oficiálně „bydlí“ jinde, mohlo by jít až o stovky milionů korun navíc do rozpočtu.

Olomouc zatím vychází jen z odhadů podle jiných měst, nicméně nepřihlášených obyvatel v ní může žít i několik tisíc. Pokud by byli oficiálně Olomoučtí, dostávala by na ně radnice v rámci rozpočtového určení daní více peněz.

„Z modelů, které jsou schopni poskytnout většinou mobilní operátoři, vyplývá, že ve městě jako Olomouc žije o deset až dvacet procent obyvatel více. Na rozdíl od statistického údaje, ze kterého se určuje podíl na daních,“ upozornil ekonomický náměstek olomouckého primátora Otakar Bačák (spOLečně), který je také přidružený člen finanční komise Svazu měst a obcí České republiky.

Právě odtud ví o některých radnicích, které si dělaly vlastní sčítání. Například v Praze žije oproti oficiálním číslům dalších zhruba čtvrt milionu lidí. V krajském městě se podle Bačáka většinou jedná o obyvatele nájemních bytů.

„Studenti se v Olomouci asi přihlašovat nebudou, ale jde o lidi, kteří tu mají bydlení, třeba celá rodina. Využívají systém, například v sídlištní zástavbě, kde popelnice nejsou nijak omezeny vůči nemovitostem. Údržba veřejného prostoru je nemalá zátěž pro rozpočet,“ podotkl náměstek.

Počet obyvatel klesá

Olomouci kromě toho obyvatelé ubývají. Statistici uvádějí, že v roce 1990 žilo ve městě přes 107 tisíc lidí, zatímco o třicet let později šlo jen přibližně o sto tisíc lidí.



Jak přesně by mohly odměny za změnu bydliště vypadat, radnice zatím neví. Návrh má Bačák vedení města představit do konce roku.

„Výši teď nedokážu určit. Měla by ale pokrýt například to, že přihlášením člověk musí přispívat do systému poplatků, zejména za odpad, který u nás není malý, okolo osmi set korun. Alespoň tuto částku bychom kompenzovali v prvním roce. Podíl z rozpočtového určení daní se pohybuje někde mezi deseti až čtrnácti tisíci na obyvatele, bylo by to poděkování za peníze do městské kasy,“ doplnil.

Na důležitost hlášení trvalé adresy v místě, kde lidé většinu roku žijí, upozornil před časem také olomoucký opoziční zastupitel Viktor Tichák (Piráti a starostové).

„Existují skupiny lidí, které v obci bydlí a ‚používají‘ ji, tedy vyhazují odpad do popelnic, chodí po chodnících, jezdí MHD, chodí do divadla, pijí vodu z jejích trubek a tak dále, ale vzhledem k adrese trvalého pobytu u rodičů na vesnici jejich odvedené daně skončí částečně právě tam, kde třeba tráví jen Vánoce a Velikonoce,“ napsal na Facebooku.

Trvalé bydliště přináší výhody

Trvalé bydliště přitom nabízí různé výhody. „Patří mezi ně nejen parkovací karta, ale třeba možnost vyhodit starý gauč ve sběrném dvoře, kde někdy chtějí občanku,“ vyjmenoval Tichák.

„Výhodou je také umístění dětí do škol a školek v blízkosti bydliště, přednost v evidenci u praktického lékaře, při poskytování sociálních dávek nebo příspěvku na bydlení, ale též umístění v domově pro seniory. V neposlední řadě můžete svým hlasem ovlivňovat politiku v obci, kde bydlíte,“ dodal.



Olomouc zkouší zavádět benefity pro obyvatele, kteří mají zhoršené podmínky k bydlení kvůli dlouhodobé investiční akci. Konkrétně jde třeba o stavbu protipovodňových opatření na nábřeží řeky Moravy.

Na výběr je pro ně časová jízdenka, dárkový voucher do Moravského divadla nebo Moravské filharmonie či vstupenky do zoo nebo akvaparku. Pokud se takový způsob osvědčí, bude ho město podle Bačáka rozvíjet. Nejprve chce mít ale přehled, o kolik lidí přesně jde.