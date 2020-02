Olomouc chystá demolici domu blokujícího protažení tramvajové tratě

Radnice dům před časem koupila za téměř dvojnásobek ceny vyčíslené znalcem. A byť to tak koncem loňského roku ještě nevypadalo, stavba dvoukolejné trati začne již za několik měsíců.

„Dům je stoprocentně prázdný, není tam už vůbec nic. Všechno jsme museli vyklidit, nic tam nezůstalo,“ popsal David Svozil, jehož autoškola v Rooseveltově ulici roky sídlila. V posledních týdnech ovšem firmu přestěhoval do ulice Za Zlatou koulí.

Z obvodových stěn domu už také zmizely reklamní billboardy, od zadního traktu plot. Bourání začne pravděpodobně v nejbližších týdnech.

„Na městě nám řekli, že to už od února může jít k zemi,“ doplnil Svozil.

Kdy přesně demolice začne a také jak dlouho potrvá, určí výběrové řízení na firmu, která dům strhne.

„V současné době kontrolujeme nabídky a vyhodnocujeme jednotlivé uchazeče. Až bude schválen vybraný zhotovitel, projednáme s ním přesný harmonogram prací,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Vystěhovaná rodina v domě žila více než šedesát let

Jednopatrový dům, jenž stojí jen pár metrů od současné konečné stanice tramvají v Trnkově ulici, Olomouc koupila již v roce 2016. Skládá se ze dvou k sobě zrcadlově obrácených staveb, každá má vlastní vchod.

Jedna patřila městu už dříve, právě v ní v podnájmu fungovala autoškola. V druhé části pak v bytech žily dvě generace někdejších vlastníků. I ti už ovšem dnes bydlí jinde.

Jednání o odkoupení jejich poloviny přitom nebyla vůbec jednoduchá. Tehdejší představitelé města s nimi o prodeji smlouvali čtyři roky. Vše blokovaly především různé představy o ceně.

Radnice za dům nejprve s odvoláním na znalecký posudek nabízela tři miliony, vlastníci ale byli neústupní. Roli sehrál i fakt, že dům jejich rodině patřil víc než šedesát let. Posléze začátkem roku 2016 kývli na částku pět milionů.

„Kupní cena je vyšší než cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem na tři miliony,“ připustila tehdy Štědrá.

Nový kus trati za téměř půl miliardy korun

Dvoumilionový přeplatek Olomouc hájila ojedinělostí celé situace, v níž neexistovalo vhodnější řešení. Kdyby dům město nekoupilo, přišlo by o možnost vybudovat plánovanou trať jako dvoukolejnou.

„Pokud by zůstal stát, musela by být jednokolejná. Navíc by bylo třeba složitě řešit trasu kolejí kolem domu,“ uvedla mluvčí. Trať by navíc zasahovala do silnice, což by stálo víc než dva a půl milionu.

„Podle odborného stanoviska by toto řešení mělo také negativní dopad na efektivní provoz tratě,“ dodala Štědrá.

Ještě v závěru loňského roku přitom nebylo vůbec jasné, kdy budování roky slibované tramvajové trati na jih města začne. A to i přesto, že radnice loni na jaře oficiálně oznámila, že by stavba za téměř půl miliardy měla začít už letos v březnu. Dnes už město tak konkrétní není.

„Začátek stavby předpokládáme v první polovině roku,“ podotkla Štědrá.

Zadlužená Olomouc totiž dlouhodobě hospodaří s velice napjatým rozpočtem. Při sepisování toho letošního se proto na radnici do poslední chvíle hrálo o to, zda se na obří investici letos vůbec najdou peníze.

Položení 1 300 metrů nových kolejí se třemi novými zastávkami a konečnou přímo u paneláků v srdci obrovského sídliště se nakonec do stávajícího rozpočtu dostalo až krátce před jeho prosincovým schvalováním.

Samotná výstavba tratě by měla trvat zhruba dvacet měsíců

Na vlastní kůži to pocítil i David Svozil, pro kterého bylo několik let stěhování z Rooseveltovy ulice jen otázkou času.

„Ještě loni v listopadu nám z města říkali, že na to snad nebudou peníze, ale pak se to změnilo,“ popsal majitel autoškoly.

Také u samotné trati pak konkrétní termín začátku stavby a přesné náklady určí výsledek výběrového řízení.

„Předpokládaná doba výstavby je podle projektové dokumentace zhruba dvacet měsíců. Jasno ale bude až po ukončení zadávacího řízení a předložení harmonogramu prací vybraným zhotovitelem, který dosud není znám,“ upřesnila mluvčí Štědrá.