Muzejní noc a svátky města nabídnou v Olomouci třeba i obří model Měsíce

Výběr z programu OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ NOC (dnes) Lunalon v Olomouci , obří světelný model Měsíce v parku

Kde: Smetanovy sady

Kdy: 14:00 - 0:00

Kdy: 19:00 – 21:00

Kdy: 21:30 - 22:30

Kdy: 20:00 - 23:00

Kdy: 10:00 - 17:00

Kdy: 10:00 - 22:00

Kdy: 18:00 - 23:00 SVÁTKY MĚSTA (sobota 19. června) Moravská filharmonie Olomouc

Kde: Horní náměstí, balkon radnice

Kdy: od 13 do 18 hodin každou celou hodinu

Kde: Horní náměstí

Kdy: 11:00, 13:00, 15:00

Kde: Smetanovy sady

Kdy: 14:00 - 0:00

Kdy: 10:00 - 22:00

Kde: Rozárium

Kdy: 9:00 - 19:00

Kde: Korunní pevnůstka

Kdy: 10:00 Eminka a Emoušek (pohádka pro děti), 19:00 Po stopách něžného muže (bláznivá letní komedie)

Kde: přístaviště U Vodníka, Nové Sady

Kdy: 10:00 - 18:00

Nutná rezervace

Kde: Sluňákov, Horka nad Moravou

Kdy: 10:00 - 17:00