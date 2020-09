Proluku v centru Olomouce definitivně zaplní pět betonových homolí SEFO

Podobu Středoevropského fóra (SEFO) už před lety navrhl uznávaný architekt Jan Šépka, pak ale byla několikrát ve hře i varianta, že jeho plány skončí smetené ze stolu.

Nyní je definitivně jasné, že k tomu nedojde. Vedení muzea spolu s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem potvrdilo, že proluku zaplní Šépkova odvážná architektura. SEFO by se mělo začít stavět v roce 2023.

„Rádi bychom letos měli pohromadě všechny podklady pro vypsání výběrového řízení na generálního projektanta Středoevropského fóra. V následujícím roce, či roce a půl, se bude SEFO projektovat, samotná stavba by měla být hotová v roce 2025,“ přiblížil Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění, jehož zřizovatelem ministerstvo kultury je.

„Otevření je pak naplánované na rok 2026, jelikož budeme muset do nových depozitářů a expozic přestěhovat naše sbírkové předměty,“ dodal.

Samotné Středoevropské fórum přitom po právní stránce existuje už od roku 2008, muzeum v rámci tohoto konceptu nakupuje umělecká díla, která reprezentují výtvarnou kulturu středoevropského regionu po druhé světové válce.

Současně s tím ovšem již celé roky řeší, kde tuto zcela ojedinělou kolekci moderního umění vystavit. Řešením je právě nová velká přístavba. V historickém centru Olomouce zaplní známou proluku v Denisově ulici vedle sídla muzea.

Ta je prázdná od konce 60. let, kdy tu bagry strhly pět starých měšťanských domů, jejichž někdejší poměrně úzké parcely Šépku inspirovaly k narýsování pětice homolí. Kromě nových výstavních prostor muzeum díky fóru získá i potřebné depozitáře pro stále se rozrůstající sbírky.

Části veřejnosti se podoba SEFO od počátku nelíbí

Co se týče podoby fóra, spolupracuje muzeum dlouhodobě právě s Šépkou. Jeho „betonový“ návrh je veřejně známý už od roku 2009, kdy rozbouřil Olomouc. Své plány uznávaný architekt od té doby několikrát zaktualizoval či v jednotlivostech upravil, celkový ráz stavby ale zůstává stejný.

Od října do muzea zdarma Muzeum umění chce své sbírky zpřístupnit co nejvíce lidem, a tak bude od 1. října vstup do jeho stálých expozic v Muzeu moderního umění i v Arcidiecézním muzeu zdarma. „Případný finanční výpadek bude kompenzovat vstupné na krátkodobé výstavy, do Zdíkova paláce a nadstandardní služby – půjčení tabletů s animovaným průvodcem pro rodiny, několikajazyčného audio průvodce či brýlí s virtuální prohlídkou Zdíkova paláce,“ uvedl ředitel muzea Ondřej Zatloukal.

Velice důležitý milník přišel loni v lednu, kdy vláda na stavbu schválila dotaci 593 milionů korun. Že s tímto výdajem státní rozpočet stále počítá, Zaorálek v pátek potvrdil.

„Je alokováno téměř 600 milionů na projekt, u něhož bych byl rád, aby postupoval co nejrychleji. Už jste od vlády vícekrát zaslechli, že existuje plán se z ekonomické recese, která panuje nejen u nás, ale i v zahraničí, do určité míry proinvestovat,“ řekl ministr kultury.

„Muzeum umění při své mimořádné tradici a především obsahu, který se mu podařilo vytvořit, je právě tou institucí, jež by měla nyní usilovat o to, aby se odpovídajícím způsobem rozšířila. Přál bych si, aby to tady odstartovalo co nejdříve,“ dodal.

Několikrát se přitom zdálo, že muzeum bude muset hledat novou podobu fóra. Proti Šépkovým plánům se před časem tvrdě postavil Zaorálkův předchůdce, někdejší ministr kultury a olomoucký primátor Antonín Staněk, který požadoval vypsání architektonické soutěže.

Donedávna se pak ještě řešilo, zda na SEFO neproměnit nedalekou nevyužívanou obrovskou budovu Hanáckých kasáren z 19. století. Muzeu se ovšem vždy podařilo vrátit k Šépkovým plánům. V pátek pak Zatloukal za Zaorálkovy podpory potvrdil, že je to již definitivní.

„Muzeum umění se po zvážení všech racionálních i ideových důvodů rozhodlo pokračovat ve studii pana profesora Jana Šépky a dále ji rozpracovat,“ prohlásil Zatloukal s tím, že Šépkovy plány jsou podle něj nejlepší a nejreálnější možnost, jak fórum postavit.