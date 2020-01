Vysoké ceny stoply plán na stavbu luxusní čtvrti, developer vrací zálohy

V rámci jednoho z nejlukrativnějších olomouckých projektů se developeři chystali na poloostrově u řeky Moravy nedaleko historického centra vybudovat dvanáct bytových domů. Stát měly kolem centrálního parku s vodotrysky a fontánami.

O tom, že se nad ambiciózní Šantovka Living prozatím stahují mračna, informovala MF DNES již loni v srpnu. Mluvčí Šantovky Juraj Aláč tehdy připustil, že se jen těžko hledá stavební firma, která by za postavení bytů na poloostrově omývaném Moravou a Mlýnským potokem chtěla z pohledu developera přiměřenou částku.

Ovšem možnost, že by plány na prvních 136 nadstandardních bytů měly zmizet v šuplíku, tehdy ještě developer vyvracel s tím, že naopak na parcelách do týdne začnou zemní práce, na něž navazuje samotná výstavba.

Nyní již potvrzuje, že projekt dočasně stojí. „Prodej bytů v projektu Šantovka Living je z kapacitních důvodů stavebních společností nyní pozastaven,“ uvedl Aláč.

Někteří klienti už mají zálohy na byty zpět na účtech

Za stopkou stojí podle něj dva zásadní faktory. Nejprve zmiňuje nároky investora na kvalitu a pak značné vytížení stavebních firem. Ty si, obecně vzato, říkají developerům o vysoké částky za to, že budou stavět právě teď a tady.

„Oba tyto faktory nás vedou k tomu, abychom byty buď podstatně zdražili, anebo slevili z předpokládaných kvalit, případně se snažili hledat jiné řešení,“ podotkl Aláč s tím, že podnikatelé v budoucnu postaví Šantovka Living současně s dalšími projekty, které nedaleko své nákupní galerie plánují.

„Tím dojde k úspoře stavebních nákladů, aniž bychom byly nuceni slevit z kvalit projektu,“ dodal mluvčí.

Lidé, kteří už si na Šantovce bydlení objednali, mají možnost dostat zpět již zaplacené zálohy. Podle Aláče toho využila jen část.

„Ti, kteří potřebují byty k vyřešení vlastní bytové situace, naši nabídku na vrácení záloh využili. Naopak ti, kteří kupují byty investičně, tedy spíše kvůli zhodnocení svých financí, o rušení rezervace a vrácení záloh zájem nemají,“ upřesnil.

Ve městě jsou rozestavěné dvě desítky bytových komplexů

Šantovka Living je tak v Olomouci první „obětí“ dlouhodobě přehřátého trhu s nemovitostmi. Neustálý hlad po bytech, nastartovaný před několika lety lehce dostupnými hypotékami, tady i přes masovou výstavbu žene ceny do astronomických výšek. Spolu s nimi ale vystoupaly také ceny materiálu a finanční požadavky stavebních firem.

Podle majitele Hanácké realitní kanceláře Petra Korytara jsou nyní v Olomouci i po pozastavení Šantovka Living rozestavěné dvě desítky menších i velkých bytových komplexů.

„Všichni se je snaží rychle postavit, dokud jsou ceny takové, jaké jsou. Developerské firmy pořád na svých projektech vydělávají. Těží z toho, že byty zkrátka nejsou. Přitom projektů je tady dnes rozjetých tolik, že kdyby se všechny dostavěly, byl by snad v Olomouci i přetlak bytů,“ odhadl Korytar.

Cena za metr čtvereční se podle něj v novostavbách dostala už na šedesát tisíc korun.

„Už každý druhý developer se na ni snaží dostat, využívají hlad po bydlení. Slyšel jsem i o částce sedmdesát tisíc za metr, někteří chtěli jít v nadstandardních bytech ještě výš,“ vyčíslil Korytar.

Vyskočily i ceny nájmů, běžné průměrné platy už nestačí

I přes vysoké prodejní ceny odborník na reality věří, že stavitelé pro byty kupce nakonec najdou. Navíc už je v Olomouci ani netlačí čas, neboť za roky dynamického realitního boomu mají díky již dokončeným prvním či i druhým etapám svých projektů nastřádaný slušný kapitál.

„Většina developerů už staví za vlastní finance, a tak si klidně počkají. Své byty prodají. Může to třeba rok či dva trvat, ale zákazníky najdou. Pokud nepřijde další smršť větších developerských projektů, tak tyto velké skončí a budou se doplňovat už jen menší někde v prolukách,“ předpověděl Korytar.

Sám má za to, že výš už cena za metr čtvereční v Olomouci stoupat nebude a čeká ji stagnace.

„Nabízí se, že by kvůli hůř dosažitelným hypotékám a špatné dostupnosti bydlení především pro mladé měla teoreticky jít i dolů. Ale developeři o tom zatím nechtějí ani slyšet, drží ceny nahoře,“ podotkl Korytar s tím, že vysoko tak zůstávají i částky, za které je možné pořídit byt ve starším cihlovém domě či v paneláku.

„U starší novostavby se cena za metr pohybuje v rozmezí 40 až 45 tisíc, u panelových domů jde o 40 tisíc,“ doplnil Korytar.

Upozornil také na to, že v krajském městě kvůli drahým bytům výrazně stoupá i nájemné, kterým chtějí investoři získat co nejdřív zpět peníze vložené do nákupu drahých nemovitostí.

„Ceny enormně vyskočily, toto už ani není na běžné průměrné platy,“ varoval Korytar.