Jsme na dně finančních rezerv, říká primátor Olomouce v půlce mandátu

Jaké jsou vztahy v koalici?

Myslím, že dobré, věcné a pracovní. Na to, že jsme političtí soupeři, že se do toho samozřejmě míchá celostátní politika a vyhraněnost některých koaličních stran vůči našemu premiérovi a ANO. Spíše je mi z našeho hnutí vytýkáno, že dáváme velký prostor koaličním partnerům, že si ANO nedupne, nejde víc po té či oné straně či po jejích názorech. Ale když se pídím, co tedy máme víc prosazovat, v čem se odchylujeme od volebního programu či od programového prohlášení, tak konkrétní argument chybí. Je to často spíše pocitová záležitost.

Bylo třeba si alespoň ze začátku z vaší pozice usměrňovat náměstka Martina Majora a radního Milana Ferance? Podle kuloárních informací k sobě mají blízko. Ne že by přímo jednali za vašimi zády, ale v radě mají dominantní pozici.

To slýchávám a přijde mi to úsměvné. Často tuto historku o dominanci živím. Jako primátor potřebuji u sebe lidi se svérázným a radikálním přístupem, jako má kolega Feranec. Mnohdy nemohu jako představitel města jednat tak přímočaře, jak si to může dovolit on. Tak fungujeme dlouhodobě, už od časů, kdy jsme byli v opozici. Máme tak nastavené role i uvnitř hnutí. To, že se na první pohled zdá, s jeho, řekněme trochu hromotluckým způsobem jednání, že zabírá dominantní roli... Neznáte zákulisí a jednání, když skončí role, které máme zastávat.

Jaké to jsou role?

Já jsem vždy měl roli „stmelovače“, toho, kdo urovnává spory, hledá kompromisy a věci posouvá. Ale někdy zkrátka potřebujete i toho, kdo někam vletí, udělá vítr a trochu bububu...

Vybral byste si znovu pana Ferance do svého týmu?

Vybral bych si ho jako svého politického partnera, protože se doplňujeme.

A pana Majora? Jakou roli hraje?

Je pro mě do značné míry spojkou mezi mou vizí, jak má politika v Olomouci fungovat, a předcházejícími dvaceti lety, během nichž se tady formovala. Nejhorší je, když přijdete do politiky a myslíte si, že svými představami a názory zboříte svět. To nejde, musíte se zorientovat. Pro mě je řada významných hráčů, ať z byznysu, kultury, či neziskového sektoru, – když se v politice ještě dlouho nepohybujete – neznámými osobami. Potřebuji si na ně udělat názor, musím vědět...

Ale úspěch ANO je postavený na tom, že se striktně vymezuje vůči předcházejícím desetiletím. Nezpochybňujeme, že to funguje, jak říkáte, ale úplně to boří koncept, s nímž šlo hnutí Andreje Babiše do politiky.

Naopak. Ten koncept se v tomto doplňuje. Když jste politik, musíte vědět, kdo s vámi sedí. Každý chce mluvit s primátorem, představit mu své názory a plány. Často netuším, co je to za lidi. Jejich vazby a minulost si nevygooglíte. Potřebuji mít kolem sebe lidi, kteří mi ukážou, s tímto člověkem se bav, s tímto ne, na toho si dej pozor.

Není riziko naslouchat lidem spjatým s mnohdy kontroverzními minulými desetiletími?

Nejen, že to není rizikové, je to klíčové. Po čase si udělám názor sám. Ale jestliže mi pan náměstek Major řekne, že tento člověk je developer, za kterým jsou dva úspěšné a pět neúspěšných projektů... A takto se bavíme celkem otevřeně. Zrovna u pana Majora mediální démonizace jeho osoby často předchází realitu. A je pak na mě, abych si jeho informace vytřídil a vyhodnotil.

Ptal jste se pana náměstka Majora na jeho roli v kauze Vidkun? Na peníze, o nichž se bavili její vlivní aktéři, že je měl na účtu, nijak s nimi nenakládal a nebylo jasné, z čeho žije?

Ptal jsem se, zda má za sebou nějaký průšvih, který může ohrozit tuto koalici. Ve chvíli, kdy mi řekne, že je přesvědčený, že za ním není nic, co by ohrozilo fungování či dobré jméno koalice, a není trestně stíhán, mám velmi malý prostor na to, abych někoho odsuzoval.

Jak často se neshodnete s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem?

Průsečíků, kde se máme shodnout, není zase tolik. Řadu věcí řeším spíše s jeho náměstky. Samozřejmě ve spoustě věcí se shodnout nemusíme.

V čem konkrétně?

Například u kumulace funkcí. Mám za to, že se člověk má věnovat jedné práci, případně té, která s ní bezprostředně souvisí. Nejsem tak odpůrce toho, aby zástupce města fungoval i v jeho orgánech či jej zastupoval v dalších společnostech.

Už víte, které sliby ve zbytku mandátu nesplníte?

Zatím jsme z našeho programového prohlášení na poslední rozšířené radě nic nevyškrtli. Posledních 14 dní jezdím na jednání do Národní sportovní agentury (NSA) ohledně rekonstrukce zimního stadionu a budování druhé ledové plochy. Máme schválené dotace na odpadové centrum i na tramvajovou trať. Zároveň v programovém prohlášení máme, že chceme snižovat úvěrové zatížení města, ale je tam i dovětek „s ohledem na schválené investice a případný příjem dotací“.

O investicích se debata vedla několikrát. Volal jste kvůli tomu premiéru Babišovi, když na něj máte mobil, jak ANO zdůrazňovalo v předvolební kampani?

Nevolal jsem mu kvůli tomu, psali jsme si ohledně jiných věcí. To, jak se nastavují dotační tituly, premiér neovlivní.

A co podpora ze státního rozpočtu? Kampaň ANO nastavilo tak, že lidé mají volit vás, protože s vámi přichází benefit přímého přístupu k premiérovi.

O tom jsme se s panem premiérem bavili. On od agentury dostal seznam projektů a zimní stadion v Olomouci je tam zařazený mezi významné krajské investice. To, co teď řešíme, je míra financování neboli množství peněz, které sami musíme připojit k případné dotaci. Projektů jsou napříč republikou stovky. Potřebujeme alespoň 300 milionů korun. A pokud nakonec nebude možné, aby do toho jako partner vstoupil kraj, tak by to bylo v podstatě 600 milionů... Je otázka, jestli jako město seženeme stamiliony.

Odkud je seženete?

Máme zájemce, kteří chtějí stavět a provozovat druhou ledovou plochu, chtějí se podílet třeba na části rekonstrukce zimního stadionu. Nezastírám, byl jsem velmi nepříjemně překvapen, jak špatná je z dlouhodobého hlediska finanční situace města. Ukázalo se, že žádné stamilionové přebytky v rozpočtu nejsou. Trošku to mí předchůdci ve vedení města překreslovali na růžovo.

Olomoucký zimní stadion.

Jakou máte jistou, že kolegové, již se podíleli na předcházejícím vedení města, teď nic na růžovo nepřekreslují?

Protože dnes není to zadání přibarvovat čísla na růžovo.

Od koho měl bývalý ekonomický náměstek Major pokyn, aby přibarvoval čísla na růžovo?

Nevím, zda měl pokyn, to se zeptejte jeho. Mě dnes zajímá, kam peníze odtékají, jestli je mám, nebo ne. Už jsme se dostali na dno finančních rezerv, v podstatě jsou vyčerpané. Respektive se reinvestovaly do různých projektů, jež se dělaly. Teď bychom potřebovali na investice okolo 600 milionů, ale máme jen asi 200. Je to dáno nespravedlivým rozpočtovým určením daní.

Kolik peněz zvládnete sehnat?

Pokud NSA připraví dotační tituly a ministerstva uvolní finance, tak hlavním hráčem bude kraj. A já čekám na jednoznačné stanovisko pana hejtmana. To je jedna z věcí, která mezi námi visí ve vzduchu. V tom projektu pořád pokračuji, protože pokud neuděláme příští rok střechu, tak zavíráme zimák a končí tady hokej i bruslení. To už není o tom, že nemáme plán B. Tady prostě není jiná varianta.

Kraj tedy musí do roka rozhodnout, jestli uvolní určité množství peněz na rekonstrukci haly, protože jinak se hala zavírá?

Jsou dvě cesty. První je, že za 50 milionů jen opravíme střechu. Nebo začneme opravdu po etapách s kompletní rekonstrukcí velké haly. V první etapě je střecha, jen náklady na její potřebné přizvednutí odhadujeme na 150 až 200 milionů. Ale když už začínáte s obnovou haly, potřebujete vědět, zda do toho kraj vstoupí jako partner s částkou 50 až 300 milionů.

A bude se pracovat podle plánů přeměny zimáku na moderní „ledovou kostku“?

Nemáme teď jiný projekt než ten, co leží na stavebním úřadě. V září nebo v říjnu budeme mít povolení.

Nová hala je také v krajské koncepci sportu. Zároveň jste říkal, že čas tlačí, ale jste současně i krajský zastupitel. Proč to už není domluvené?

Musíme hlavně předložit, co chceme financovat. To už není volební leták. Nemohu přijít na NSA jen s tím, že chci stavět multifunkční halu. Musel jsem dodat konkrétní projekt, říct, kdy budu mít stavební povolení a jak to budu financovat.

Kdy tedy někdo z města půjde na kraj s tím, že už Olomouc má jasnou představu?

Ve chvíli, kdy budeme mít vstupní parametry nastavené podle dotačního titulu z NSA.

Kdy konkrétně to bude?

Regionální výzvy budou vypsané v září nebo v říjnu. Dnes se také mluví o tom, že hejtmanství bude muset opravu stadionu zařadit do krajského seznamu sportovišť, která chce podporovat.

A město tedy na kraj půjde kdy?

Dnes už zpracováváme materiály do rady. Dvakrát jsme to ale z jednání stáhli. Právě proto, že zatím nemáme informace od státu.

Ale podle toho, jak vše popisujete, se to na podzim či začátkem příštího roku už bude řešit?

Na podzim budeme čekat na krajské volby. Kandiduji a budu chtít, aby se v programu ANO tento projekt za Olomouc objevil. Je to pak na naší vnitrostranické debatě, jaké budou programové priority.