Dálnice z Olomouce do Přerova má povolení, zatím ale jen do poloviny

„Je pravda, že pro stavbu Olomouc – Kokory bylo vydáno stavební povolení, ještě však běží lhůta pro odvolání. Tento, pro nás klíčový dokument, tedy zatím není pravomocný,“ řekl Martin Smolka, ředitel olomouckého závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který má stavbu na starosti.

ŘSD podle Smolky nicméně nečeká a připravuje už zadávací dokumentaci pro výběr firmy, která první úsek D55 postaví.

„Naší ambicí je, abychom v letošním roce zahájili veřejnou soutěž a nejpozději v příštím roce stavbu odstartovali,“ doplnil Smolka.

Mapa chystaného úseku dálnice D55 z Olomouce ke Krčmani. Pro zvětšení klikněte.

Úsek dlouhý přesně 7 623 metrů odkloní velkou část dopravy z přetížené silnice I/55. Stavět se bude dva roky a přijde na zhruba 2,3 miliardy korun. Přestože nový čtyřpruh skončí u Kokor, má podle Smolky i tak velký význam.

„Dálnice bude znamenat obrovskou úlevu pro Krčmaň. Kdyby byla trasa kompletní až do Přerova, bylo by to dokonalé, na to si ale budeme muset ještě chvíli počkat,“ vysvětlil ředitel.

Krčmaň žádá o obchvat už od roku 1995

Starosta Krčmaně na Olomoucku Zdeněk Jančo věří, že nejpozději v únoru roku 2022 dlouho vyhlížená stavba skutečně začne.

„O obchvat se snažíme od roku 1995, třikrát jsme kvůli němu organizovali petice a neustále stavbu urgovali. V obci totiž narůstá počet projíždějících aut,“ popsal Jančo.

Zatímco v 90. letech minulého století Krčmaní projelo devět až deset tisíc aut za 24 hodin, dnes se jejich počet pohybuje kolem 20 tisíc za den.

„Pokud by se situace neřešila, studie předpokládají, že počet aut vzroste až na 24 tisíc,“ varuje starosta.

Kokory bude zatím přetížení dopravou trápit dál

Podobně zatížená obec Kokory na Přerovsku se však úlevy hned tak nedočká.

„První úsek D55 skončí na oboustranné odpočívce, která je plánovaná na pomezí katastrů Majetína, Krčmaně a Kokor. Odtud se pomocí takzvaného bypassu napojí na silnici první třídy. Dopravu v naší obci to ještě zhorší, protože dálnice přiláká i lidi, kteří stávající trasou zatím nejezdili,“ myslí si starostka Kokor Jana Habáňová.

„Už teď máme hustotu dopravy 12 až 15 tisíc aut za den, ze statistik přitom víme, že 54 procent aut překračuje v obci povolenou rychlost,“ posteskla si.

Rovinka na silnici u Kokor se navíc loni dostala do žebříčku rizikových míst českých silnic.

VIDEO: Rovinka na silnici přibyla mezi rizikové úseky cest Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kokory doplácejí na dřívější spor ŘSD se sousední obcí Rokytnice. Vesnice, v jejímž těsném sousedství úsek D55 z Kokor do Přerova vede, v minulosti s trasou nesouhlasila. Podle bývalého starosty by to byla další liniová stavba, jež by obec okleštila a znemožnila jí další rozvoj.

Ves nakonec uspěla se žalobou u ostravského krajského soudu, podle něhož stavba nemá platné posouzení vlivu na životní prostředí známé jako EIA, a neplatí pro ni tudíž ani územní rozhodnutí.

Stížnost ŘSD řeší soud už třetím rokem

Nové vedení obce se pak sice výměnou za kompenzace s ŘSD nakonec dohodlo, na osudu šestikilometrového úseku do Přerova to však nic nezměnilo. ŘSD totiž kvůli dřívějšímu rozhodnutí krajského soudu podalo kasační stížnost, o které Nejvyšší správní soud (NSS) rozhoduje už třetím rokem.

Patová je situace z toho důvodu, že ŘSD nemůže ani po dohodě s Rokytnicí kasační stížnost stáhnout. Pokud by to udělalo, platilo by rozhodnutí krajského soudu, tedy že stavba nemá platný posudek EIA.

„Příslušný soudní senát na věci pracuje, aby mohl rozhodnout co nejdříve. Rozhodnuto zatím nebylo s ohledem na právní složitost záležitosti a také rozhodování jiných, přednostních věcí,“ sdělila mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialu, který za úsek z Kokor do Přerova odpovídá, tak dlouhé projednávání překvapuje.

„Na jiných silnicích jsme se u jiných soudních instancí soudili i čtyři roky, u Nejvyššího správního soudu tak dlouhé projednávání ale nepamatuji. Nemyslím si, že na tomto případu je něco tak extra složitého,“ poznamenal.

Ať už NSS rozhodne ve prospěch ŘSD, nebo naopak, odhaduje Fiala zdržení ve výstavbě zhruba dva roky.

„Podle nového stavebního zákona můžeme žádat současně o územní rozhodnutí i stavební povolení, k němuž máme dokumentaci již hotovou. Budeme ale muset ještě vykupovat pozemky,“ nastínil Fiala.