Z opuštěného olomouckého nádraží je nově kino s klubovnou a komunitním centrem

Komorní artové kino s kapacitou 20 míst se zaměří na klubové a umělecké filmy i snímky divácky přístupnější. Nabídku cílí na obyvatele blízké Úřední čtvrti i širšího okolí. Diváci uvidí jak klasické filmy, tak i ty reprízové, které se již v kinech nepromítají. Dále sem mají zavítat filmaři a jiné osobnosti.
Součástí místa bude i klubovna, jež tvoří samostatný prostor. Využít ho lze pro školení, semináře, debaty a další setkání až pro tři desítky lidí. Správci Čekárny budou klubovnu nabízet pro profesionální a komerční akce stejně jako spolkům a sdružením. Vybavení zahrnuje internet, projektor či kuchyni.
„Rádi bychom nabídli komunitě možnost podílet se na programu a aktivitách, jež zde mohou najít zázemí, jako jsou zájmové debaty, rukodělné kroužky, bazary, stolní hry, swapy a podobně,“ shrnul hlavní koordinátor projektu Pavel Bednařík.
„Občané také mohou využít možnosti pronájmů klubovny, kina nebo obou pro uspořádání setkání, narozeninovou oslavu či podobné akce,“ dodal.
|
Filmy, koncerty i divadlo. Bývalé olomoucké kino Central opět ožívá
Jelikož jde o kino registrované u Unie filmových distributorů a Asociace českých filmových klubů, nabídka sestává jen ze snímků zapůjčených legálně z distribuční nabídky.
„Chceme promítat klasické filmy i takové, které považujeme za kvalitní, ale z distribuce rychle zmizely,“ nastínil Bednařík. Běžné vstupné na představení bude 200 korun.
Filmy doplní komentovaná prohlídka nádraží
Provoz zahájí ve čtvrtek celodenní program tvořený mimo jiné filmy Přednosta stanice a Alois Nebel. Na programu je též pásmo experimentálních filmů z edukativního projektu CinEd, k němuž poskytne živý doprovod elektronický umělec Hjörtur. Celý program zakončí půlnoční projekce filmu 12 opic.
Promítání začíná ve 14 hodin, slavnostní zahájení se koná v 18.30. Průvodci večera budou moderátor, básník a slamer Anatol Svahilec s olomouckou rodačkou Dominikou Šindelkovou, která formou storytellingu, tedy prostřednictvím příběhu, provede diváky budovou nádraží.
|
Okresní kino vytáhla mezi nejnavštěvovanější v Česku, teď ji ocenili i v cizině
„Od pátku navazuje téměř každodenní provoz kina i klubovny, kde se mimo jiné uskuteční tradiční punčová nadílka pořádaná Komisí městské části Olomouc západ,“ zve Bednařík
„V sobotu 20. prosince zde pak zahraje vánoční koledy kapela Brass toOLs, odpoledne je zvána veřejnost na předvánoční bazárek, kde lze nakoupit nebo darovat různé kousky z druhé ruky,“ dodává.
Nádražní budova zastávky Olomouc-město se nedávno dočkala zrekonstruovaného nástupiště, mezi cestujícími ale vzbuzovala údiv nezvyklá úprava při příchodu k vlakům. Dělníci totiž k původnímu starému zábradlí namontovali ještě nové modré.
Podle Správy železnic bylo původní zábradlí součástí budovy a na místě mělo zůstat. Po několika týdnech je ale nakonec pryč. „V rámci dokončovacích prací na rekonstrukci zastávky byly již nefunkční části zábran odstraněny,“ uvedl nyní mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
|
16. října 2025