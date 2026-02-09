Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.
Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...
Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské opery. | foto: MDO

„Je to můj sen už od dětství. O Pařížské opeře sním dlouho, a když jsem byl malý, vzala mě tam moje máma,“ nastínil Jeandot.

Na konkurzu bylo podle něj zhruba devadesát tanečníků a vybráni byli jen tři. „Byl to vlastně můj první větší konkurz vůbec, takže jsem ani nevěděl, co konkrétně čekat a na co se připravit,“ přiblížil.

Na slavné scéně se nejvíc těší na díla Rudolfa Nurejeva. „To je něco, co jsem chtěl tančit celý život. A teď mám tuhle příležitost na dosah,“ vylíčil nadšeně.

Jeandot není první, kdo na slavná baletní prkna zamíří z Olomouce. Do Paříže už před ním stejnou cestu absolvovala také baletka Jade Lacarraová, jiná tanečnice Fabiana Laneveová se pak přesunula na další prestižní adresu – do milánské La Scaly.

Bude mu chybět vstřícné publikum i město

Moravské divadlo považuje Jeandot za jedno z nejlepších míst pro start kariéry. „Byla to moje první profesionální smlouva. Naučil jsem se tady všechno důležité – jak funguje divadlo, práce v souboru i komunikace s vedením. Určitě to byla velká škola, skvělé místo, kde jsem se hodně naučil,“ poděkoval za angažmá s tím, že ho posunulo i umělecky.

„Na malý soubor se tu hraje hodně představení, takže jsem měl šanci být často na jevišti a získat zkušenosti, což jinde nemáte. Nebo by trvalo daleko déle, než bych takové zkušenosti získal. A proto na Olomouc nikdy nezapomenu,“ shrnul.

Na Hané mu byla podle něj nejbližší role Siegfrieda v Labutím jezeře, nejvíc mu bude chybět zdejší publikum i samotné město. „Diváci jsou tu velmi vstřícní, a i když se něco úplně nepovede, přesto vás na jevišti podpoří,“ vysvětlil.

Jeandot je rodákem z Marseille, v roce 2016 nastoupil na Academie Princesse Grace v Monaku a studia dokončil na Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower v Cannes. Kariéru profesionálního tanečníka odstartoval v Moravském divadle v roce 2021, v září následujícího roku se stal demisólistou baletu a v lednu 2023 povýšil až na sólistu.

