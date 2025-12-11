Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy otevře v poslední den roku, poté ji čeká stěhování jinam.
Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci
Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci | foto: Lenka Muzikantová, MF DNES

Olomoucký Lidl Outlet otevřel v Kafkově ulici 30. června, prodejna se na Hanou přesunula z pražských Štěrbohol.

„Nájemní smlouva v Olomouci byla, stejně jako v Praze, uzavřená na omezenou dobu. Jsme ale rádi za oblibu, kterou si outlet získal, a už nyní intenzivně připravujeme spuštění naší v pořadí třetí prodejny na jaře 2026. O přesné lokalitě budeme včas informovat,“ shrnul jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za provoz Petr Krula.

Čekání ve frontě od tří ráno, pak strkanice a hádky. Lidl otevřel olomoucký outlet

„Zaměstnanci olomouckého outletu o svá místa nepřijdou, začátkem prosince totiž ve městě otevřela již sedmá standardní prodejna Lidlu. Naše kolegyně a kolegové posílí týmy v těchto prodejnách,“ dodal.

Návštěvnost v prvním českém Lidl Outletu v Praze dosahovala podle firmy průměrně deset tisíc zákazníků týdně, přičemž se před prodejnou tvořily dlouhé fronty.

Jak vypadal otevírací den olomouckého Lidl Outletu

Otevření outletu společnosti Lidl v Olomouci
Obdobná situace panovala na počátku i v Olomouci. „Návštěvnost se poté postupně stabilizovala, a zákazníkům se tak naskytl mnohem komfortnější zážitek bez front,“ uvedli zástupci Lidlu.

Hlavním tahákem sortimentu bylo podle nich dlouhodobě v Praze i Olomouci nářadí pro kutily, ale také třeba sady ponožek nebo kuchyňské doplňky.

