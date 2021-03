Lékaři sestavili cviky pro tělo oslabené covidem, hlavní je posílení plic

Podle zkušeností lékařů jsou únava, vyčerpání, dušnost a celkově snížená výkonnost nejčastějšími následky prodělání nákazy koronavirem. Pokud se s ním navíc imunitní systém nedokáže dobře vypořádat, postupuje do plic, kde může vyvolat virový zánět. V takovém případě trvá léčba déle a pacienti mohou mít dýchací obtíže i po odeznění infekce.

„U řady pacientů sledujeme po prodělané infekci změny na plicích. Častěji se jedná o starší lidi, u nichž měla infekce horší průběh. Asi u čtyř procent nemocných, kteří u nás podstoupili podrobné vyšetření kvůli přetrvávajícím postcovidovým problémům, pozorujeme výrazné snížení plicních funkcí,“ popsal primář kliniky plicních nemocí a tuberkulózy olomoucké fakultní nemocnice Milan Sova.

U většiny pacientů se postižené plíce daří dobře léčit, problém nastává ve chvíli, kdy se na nich začnou vytvářet drobné jizvy a jemná plicní tkáň tuhne.

To vede ke vzniku plicní fibrózy, která plíce trvale poškozuje. Lidé by se proto po vyléčení měli začít co nejdříve hýbat, posílit plíce správným dýcháním a vyrazit na čerstvý vzduch.

Při cvičení je třeba poslouchat své tělo

Pomoci jim má také nová příručka s univerzálními cviky zaměřenými na posilování svalů končetin, středu těla, ale také na brániční dýchání, díky kterému dochází k lepšímu okysličení organismu, zlepšenému rozvíjení hrudníku a posílení dýchacích svalů.

„Hodně lidí má špatný dechový vzor a nedýchají správně, což může v důsledku zhoršovat tělesný výkon, a to nejen u sportovců. Zároveň platí, že ke správnému dýchání nestačí posilovat pouze plíce, je třeba zaměřit se i na další části našeho těla,“ shrnula přednostka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Eliška Sovová.

Ta radí lidem po prodělaném koronaviru absolvovat silový trénink minimálně třikrát týdně a každý den jej doplnit o třicetiminutovou svižnou procházku nebo jinou vytrvalostní aktivitu. Podle ní není nutné čekat měsíce, než se lidé vrátí ke sportu a zdravému pohybu.

„Těm, jež prodělali covid-19 pouze s mírným průběhem nebo dokonce bez příznaků, doporučujeme začít cvičit dva týdny po nemoci. Důležité přitom je vnímat své tělo. Nadměrné pocení, velkou únavu nebo dušnost bychom měli brát jako signály ke zpomalení nebo doplnění dalších vyšetření v odborných postcovidových poradnách,“ podotkla Sovová.

„Ke každému je nutné přistupovat individuálně. Při nejasnostech, jaká cvičení a pohybové aktivity jsou pro pacienta vhodné, či jak je má provádět, je nezbytné, aby se poradil se svým ošetřujícím lékařem nebo přímo s fyzioterapeutem,“ doplnila expertka na plicní rehabilitaci Kateřina Neumannová z katedry fyzioterapie olomoucké fakulty tělesné kultury.