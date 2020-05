Olomouc se stala rájem nákupních center, ta teď kvůli viru počítají ztráty

Datum 14. března 2020 si bude řada obchodníků a provozovatelů obchodních center pamatovat zřejmě ještě dlouho. Ten den začalo platit nařízení vlády, které uzavřelo řadu obchodů, restaurací a dalších provozů ve velkých nákupních centrech z obavy, aby v nich nedocházelo ke shlukování lidí a šíření nákazy. Výjimku dostalo pár nezbytných obchodů jako lékárny či supermarkety.

Pro majitele obchodů, ale i provozovatele nákupních center tím začaly dlouhé týdny nejistoty a počítání možných dopadů.

V Olomouci byl zásah jeden z největších. Na každého člověka ve městě připadají téměř dva metry čtvereční nákupní plochy. Nikde jinde v Česku to při přepočtu na počet obyvatel není víc, jak ukázala nedávná analýza společnosti Cushman & Wakefield pro MF DNES.

To, že situace není dobrá, potvrdila pro MF DNES většina oslovených nákupních center. Musela výrazně omezit provoz.

„Oslovili jsme naše dodavatele a utlumili veškeré aktivity, které nejsou k provozu centra nezbytně nutné. Tím se snažíme tlumit negativní ekonomické dopady tohoto stavu. Uzavření centra se pochopitelně dotýká také nájemců. A to téměř všech. Tedy i těch, kteří své obchodní jednotky mohou i v době krize provozovat,“ uvedl třeba marketingový manažer olomoucké Olympie Jiří Pikula.

V provozu byla pětina až třetina prodejní plochy

Víc než měsíc od uzavření se pravidla rozvolňovala jen velmi pomalu, velký zlom přijde až v pondělí. Například v Obchodním centru Haná byla ještě na přelomu dubna a května otevřená jen čtvrtina prodejen.

„Některé z obchodů slouží alespoň jako výdejny e-shopů. Mimo to je samozřejmě v plném provozu hypermarket Tesco,“ popsala manažerka OC Haná Michaela Smrčková.

V OC City Olomouc bylo ve stejnu dobu v provozu přibližně dvacet procent nájemní plochy.

„To procento je poměrně vysoké zejména proto, že zde jsou v nájmu i zdravotní zařízení. Maloobchodních jednotek je otevřeno pouze šest,“ nastínil manažer centra Zdeněk Volf.

Pracovní místa v ohrožení

Centra na sebe přitom vážou poměrně velké množství pracovních míst. „V OC Haná je 56 prodejen, zaměstnávají na tři sta prodejních asistentů,“ vyčíslila Smrčková.

Centrum City má 70 nájemců, podle Volfa zaměstnávají stovky lidí. V Galerii Šantovka je pak až 1 500 míst.

Situace není pro nikoho jednoduchá. Majitelé center a obchodníci už jednají o vhodném kompromisu. Řada obchodů totiž nemohla, to je ale automaticky nezbavuje povinnosti platit nájem za využívané prostory.

„V prvních týdnech po uzavření nevypadala situace vůbec dobře. Majitelé obchodních center na naši snahu o zahájení debaty o možných kompromisech reagovali spíš chladně,“ sdělil MF DNES podnikatel, jenž si pronajímá několik jednotek ve většině velkých olomouckých obchodních center.

„S postupem času se ale situace začala měnit, vítězí zdravý rozum a všichni už chápeme, že musíme hledat společnou cestu, jak krizi zkusit překonat, protože žijeme ve vzájemné symbióze. Takže aktuálně jsem velký optimista a věřím, že i přes ztráty, které budou, situaci zvládneme,“ dodal.

Plošnému odpouštění nájmů brání mimo jiné úvěry

Provozovatelé center ovšem shodně uvádějí, že plošné odpuštění nájmů z jejich strany není možné. Jsou totiž často výrazně zaúvěrovaní bankami.

„Jsme v úzkém kontaktu s našimi nájemci, společně hledáme optimální řešení, jak této krizi čelit s co nejmenšími ekonomickými dopady pro všechny strany,“ uvedl mluvčí Šantovky Juraj Aláč.

„Zmírnění negativního dopadu na nájemce je v řešení, o případných možnostech jednáme s nájemci individuálně. Pronajímatel má nicméně závazky vůči bance, není tedy možné jakékoliv úlevy poskytovat nájemcům automaticky,“ podotkla Smrčková z OC Haná.

To za OC City potvrdil i Volf: „Nájemci jsou informováni, že v současnosti je důležité hradit servisní poplatky a energie tak, aby se centrum udrželo v provozu. Až budou známy veškeré proměnné, tak se bude řešit, jak bude vypadat případná úleva na nájmu pro jednotlivé nájemce. Je jasné, že nelze hodit vše na záda nájemcům. To by bylo pro mnoho z nich likvidační.“

Přesné dopady vládních opatření na své rozpočty ale většina center ještě nemá. Neoficiálně hovoří o desítkách milionů.

„Podobné odhady se nyní dělají velice špatně. Vše je závislé na rozhodnutí vlády o podpoře pronajímatelů, nájemců a na době uzavření centra. Nicméně se dá předpokládat, že dopad na výnosy z nájmů bude velký,“ řekl Volf.