Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

„Vyšetření je jednoduché – po vypití roztoku testované látky pacient pouze v pravidelných intervalech fouká do přístroje. Sledujeme tak množství vodíku ve vydechovaném vzduchu, které nám hodně napoví o tom, co se ve střevech děje,“ vysvětlila primářka oddělení alergologie a klinické imunologie Beáta Hutyrová.
Vyšetření může lidem vysvětlit příčinu zdravotních problémů jako jsou opakující se bolesti břicha nebo jiné nepříjemné zažívací potíže například nafouknutá střeva. Kdo si však není jistý, z čeho problémy pramení, měl by nejprve podstoupit vyšetření u praktického lékaře a případně gastroenterologa.
„Pokud by bylo vysloveno podezření na potravinovou alergii nebo intoleranci, pak je potřeba se objednat nejprve k vyšetření naším lékařem, který na základě anamnézy a laboratorních výsledků rozhodne, jestli by tento test byl přínosný nebo ne,“ uvádí nemocnice na svém webu.
Test trvá přibližně dvě až tři hodiny a jak už popis napovídá, je zcela bezbolestný. Před vyšetřením je nicméně potřeba krátká příprava – držet speciální dietu a přijít nalačno. V jeden den je možné provést test pouze s jedním cukerným roztokem, tedy pouze na jeden druh intolerance.
Dechový test není hrazen pojišťovnou, pacienta přijde na tisíc korun. Zájemci se mohou objednat se žádankou od lékaře na ambulanci zmíněného oddělení.