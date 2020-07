Nový vjezd a 300 míst. Olomouckou fakultní nemocnici čeká dopravní revoluce

Nový vjezd buduje nemocnice poté, co loni v červnu zbourala původní a již nevyhovující historický vjezd do svého areálu, kterým v ulici I. P. Pavlova kolem známé vrátnice chodily celé generace lidí z Olomouckého kraje a především z Olomouce.

Budoucí novou cestu k lékařům najdou lidé ve směru od centra města při odbočování z Hněvotínské ulice několik desítek metrů nad stávajícím hlavním vjezdem. Druhá cesta pro auta pak do nemocnice stále vede přes ulici I. P. Pavlova.

„Stejně jako většina velkých měst se i Olomouc a také areál naší nemocnice potýká se stále houstnoucí dopravou a rostoucími požadavky na počet parkovacích míst. Jedním z opatření, kterými se snažíme na tento trend zareagovat, je právě vybudování nového vjezdu s přilehlými odstavnými plochami,“ podotkl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Právě budovaná cesta navíc propojí vytíženou Hněvotínskou ulici s nedávno dokončeným centrálním nemocničním parkovištěm.

„Dojde tak k rozvolnění provozu v této exponované lokalitě,“ předpokládá Havlík.

Odlehčit zdejší dopravě má také fakt, že řidiči budou oproti dnešku do „fakultky“ odbočovat ve větší vzdálenosti od křižovatky Hněvotínské a Foerstrovy ulice, přes kterou vede velmi frekventovaný čtyřproudý vnitřní obchvat města.

Současných 842 parkovacích míst už nestačí

Plánovaný vjezd, jehož součástí bude také vstup pro pěší či nové veřejné osvětlení, nemocnici vyjde na více než dvanáct milionů korun.

Novinky při parkování Od letošního roku mají řidiči při úhradě parkovného v areálu olomoucké fakultní nemocnice k dispozici čtyři nové platební automaty, celkem jich je nyní sedm. Novinkou je také systém zónového parkování pro zaměstnance nemocnice, díky němuž se pro motoristy z řad pacientů a návštěvníků uvolní více míst pro odstavení auta přímo před jednotlivými zdravotnickými pracovišti. U všech sedmi automatů je možné použít platební kartu. Samotný vjezd do areálu a první půlhodina stojí 5 korun, druhá půlhodina také 5 korun a za každou další hodinu lidé zaplatí 10 korun. Pokuta za ztrátu vjezdové karty je pak stanovená na 500 korun, uhradit ji lze v parkovacím automatu.

První přípravné práce začaly už minulý měsíc, stavební firma musí vše stihnout za 150 dnů. Pokud se tak nic nezkomplikuje, první vozy by tudy měly projet 21. listopadu letošního roku.

Jakmile se však člověk s autem do nemocnice dostane, má mnohdy poměrně velkou starost s tím, kde jej odstavit. V rozlehlém areálu má dnes k dispozici 842 parkovacích míst. Brzy jich ovšem bude víc.

„Během letošního roku k nim přibude dalších zhruba tři sta míst. Umožní to nynější práce na dvou plochách využitelných pro parkování. A to u fakulty zdravotnických věd a také v bývalém areálu firmy Balus,“ upřesnil mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Nemocnice přitom není jedinou organizací, která v současné době do Hněvotínské ulice posílá dělníky. Stavební firmu si najala také olomoucká radnice, za téměř čtyři miliony korun nechá frekventovanou silnici upravit.

„Je smysluplné spojit investici města a fakultní nemocnice tak, aby se uskutečnily současně. Proto od července do listopadu v Hněvotínské ulici provedeme stavební úpravy i v naší režii,“ popsal investiční náměstek olomouckého primátora Martin Major.

„Výsledkem bude rozšíření stávající komunikace s novými ochrannými ostrůvky. A co je nejdůležitější, doprava v této frekventované ulici bude díky těmto úpravám plynulejší. Výrazně k tomu totiž přispěje doplnění levého odbočovacího pruhu do nového vjezdu do nemocnice,“ dodal.