Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor

  7:56,  aktualizováno  7:56
Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v Trnkově ulici v budově někdejší výměníkové stanice. Kromě půjčování knih nabídne také prostor pro besedy, dětské dílničky a další komunitní aktivity.
Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také...
Dalších 7 fotografií v galerii

Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také prostor pro komunitní akce (snímek ze slavnostního otevření). | foto: Jakub Čermák

„Pobočka Kotelna je krásným příkladem propojení architektury s účelností. Nabízí vše potřebné pro provoz moderní knihovny a zároveň vytváří přívětivé, prosvětlené a otevřené prostředí nejen uvnitř budovy, ale i na zahradě,“ uvedla ředitelka KMO Lenka Prucková.

Programy a workshopy se budou odehrávat v připravených dílničkách, zatímco změnou uspořádání posuvných regálů vznikne prostor pro besedy a přednášky. V letních měsících tyto aktivity rozšíří také zahrada. Pro nejmenší je pak k dispozici skluzavka.

Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také prostor pro komunitní akce (snímek ze slavnostního otevření).
Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také prostor pro komunitní akce (snímek ze slavnostního otevření).
Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také prostor pro komunitní akce (snímek ze slavnostního otevření).
Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také prostor pro komunitní akce (snímek ze slavnostního otevření).
8 fotografií

„Knihovny už dávno nejsou jen místy výměny knih, ale slouží také jako místa setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí, setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček nebo besed s regionálními osobnostmi. A přesně tyto a mnoho dalších funkcí budou tyto prostory plnit,“ vyzdvihl náměstek primátorky Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

Přestavba kotelny na knihovnu, která bude sloužit primárně obyvatelům olomouckých místních částí Povel, Nové Sady a Nová Ulice, stála necelých 47 milionů korun včetně DPH, většinu nákladů pokryla evropská dotace.

„V průběhu realizace projektu se již při demoličních a bouracích pracích ukázalo, že stávající rámovou konstrukci nebude možné v plném rozsahu využít tak, jak se původně předpokládalo v projektové dokumentaci. Bylo proto nutné část stávajících prvků nahradit,“ podotkl Jan Bukovjan, ředitel společnosti E.PROXIMA, která stavební práce provedla.

Autor: