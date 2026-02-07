„Pobočka Kotelna je krásným příkladem propojení architektury s účelností. Nabízí vše potřebné pro provoz moderní knihovny a zároveň vytváří přívětivé, prosvětlené a otevřené prostředí nejen uvnitř budovy, ale i na zahradě,“ uvedla ředitelka KMO Lenka Prucková.
Programy a workshopy se budou odehrávat v připravených dílničkách, zatímco změnou uspořádání posuvných regálů vznikne prostor pro besedy a přednášky. V letních měsících tyto aktivity rozšíří také zahrada. Pro nejmenší je pak k dispozici skluzavka.
„Knihovny už dávno nejsou jen místy výměny knih, ale slouží také jako místa setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí, setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček nebo besed s regionálními osobnostmi. A přesně tyto a mnoho dalších funkcí budou tyto prostory plnit,“ vyzdvihl náměstek primátorky Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).
Přestavba kotelny na knihovnu, která bude sloužit primárně obyvatelům olomouckých místních částí Povel, Nové Sady a Nová Ulice, stála necelých 47 milionů korun včetně DPH, většinu nákladů pokryla evropská dotace.
„V průběhu realizace projektu se již při demoličních a bouracích pracích ukázalo, že stávající rámovou konstrukci nebude možné v plném rozsahu využít tak, jak se původně předpokládalo v projektové dokumentaci. Bylo proto nutné část stávajících prvků nahradit,“ podotkl Jan Bukovjan, ředitel společnosti E.PROXIMA, která stavební práce provedla.