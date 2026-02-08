Olomoucké arcibiskupství přispěje milionem na opravu vyhořelé ukrajinské školy

  7:58,  aktualizováno  7:58
Olomoucké arcibiskupství věnuje milion korun na opravu školy v západoukrajinské Kolomyji, kterou nedávno silně poničil požár. Katolickou základní a mateřskou školu sv. Jana Pavla II. založila tamní charita ve spolupráci s místní diecézí řeckokatolické církve v roce 2019 a v listopadu ji navštívil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun. | foto: ado.cz

Požár, který vypukl 13. ledna, kompletně zničil střechu i celé horní patro. Příčinou byl podle Kateřiny Biolkové z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) zkrat v elektroinstalaci.

„Ten způsobily prudké výkyvy napětí – důsledek každodenního přerušování dodávek elektřiny kvůli ruským útokům – a prudké teplotní změny v místnosti určené ke skladování dřeva. Shořela střecha, podkrovní podlaží budovy bylo vážně poškozeno ohněm a přízemí zase vodou použitou při hašení,“ shrnula.

Přes šest desítek dětí se od té doby musí učit v provizorních podmínkách, finanční pomoc by měla urychlit opravy.

„Naše solidarita s Ukrajinou stojí také na lidské blízkosti. Když jsme na podzim společně s pracovníky ACHO školu v Kolomyji navštívili, viděli jsme podmínky, ve kterých místní děti i za válečných časů usilují o vzdělání. Pomoc s obnovou školy vnímám jako investici do budoucnosti válkou trápené země. Chceme také lidem na Ukrajině i tímto způsobem ukázat, že v neštěstí nezůstávají sami,“ vysvětlil motivy daru arcibiskup.

Pomoc s energetickou krizí i vánoční dárky

Budovu nyní čeká náročná rekonstrukce, kterou však komplikují současné velmi silné mrazy a také velký nedostatek řemeslníků a odborníků na ukrajinském pracovním trhu, neboť mnozí z nich museli narukovat do armády.

„Celková částka potřebná k přebudování školy se odhaduje na 10 milionů hřiven, což je v přepočtu 4,7 milionu korun,“ upozornila Biolková.

Pomoci na Ukrajině se Arcidiecézní charita Olomouc věnuje už téměř dvacet let, intenzivněji pak v posledních čtyřech letech, kdy země čelí ruské invazi. Vše zajišťuje síť místních partnerů v několika regionech.

Mezi nejvýznamnější projekty patří sbírka Světlo a teplo pro Ukrajinu, která reaguje na energetickou krizi, a program Naplň talíř, díky němuž čeští dárci financují měsíční potravinové balíčky pro konkrétní lidi v nouzi.

Charita rovněž spravuje studijní fond pro znevýhodněné studenty a provozuje dlouhodobý projekt Vánoční balíček, který přináší radost dětem v dětských domovech i chudých rodinách.

