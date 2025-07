Opravy se prodlužují i prodražují. Nárůst nejrůznějšího nepořádku, především stavební suti, potvrzuje hned několik radnic včetně okresního města.

„Bohužel zdaleka nejde jen o povodňový odpad. Někdo ho vytváří a někdo ho také odhazuje tam, kam nepatří,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

Přestože se podle ní daří mnohé lokality postupně uklízet, jinde naopak dál vznikají nové černé skládky. „Připomínáme proto, že odkládáním materiálu mimo sběrné nádoby a k tomu určená místa porušují někteří občané zákon o odpadech a také obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému odpadového hospodářství,“ zdůraznila.

Nejvíc problémů dělá v Jeseníku vyhazování suti do děr na cestách a tam, kde město chystá úpravy terénu. „Takový odpad se musí odstranit, a opravy se tak nejen prodlužují, ale také prodražují,“ poznamenala.

Někteří lidé nechtějí platit za odpady

Nepotřebný materiál vzniklý nejen při povodních mohou lidé z Jesenicka odvézt do sběrných dvorů. Odtud se odváží na skládku v Supíkovicích. Na rozdíl od několika měsíců po loňské velké vodě však už nyní sami platí náklady spojené s likvidací, takzvané skládkovné.

Díky výjimce alespoň nemusejí hradit zákonem stanovený poplatek, který však tvoří jen menší část nákladů za likvidaci odpadů. Podmínkou je předložení vyplněného základního popisu odkládaného materiálu.

Podobné starosti jako v Jeseníku potvrzuje i nedaleká Vápenná. „Někteří občané do děr vysypávají zbytky betonu, cihel, omítek. Veškerý odpad vyhozený na katastru obce pak musíme odstranit, ale bereme to jako nutné zlo, protože mnozí lidé nemají na to, aby za likvidaci platili vysoké částky,“ sdělil starosta Vápenné Leoš Hannig (TOP 09).

Obec se však nechystá uplatňovat přísné sankce. „Rozhodně nebudeme po vesnici rozmisťovat skryté kamery a někoho chytat a pokutovat. Naštěstí těch lidí není mnoho,“ podotkl.

„Co se týká likvidace povodňových odpadů, je většina občanů ukázněná. Těch neukázněných je jen několik jedinců,“ přidala se starostka Kobylé nad Vidnavkou Miroslava Rybáriková (nez.).

V dírách se objevuje hlavně stavební suť

Dodala, že obec se snaží lidem pomoct. „Ne finančně, ale například koordinujeme nakládání s kontejnery v obci, aby se neodvážely třeba naplněné jen zčásti,“ vysvětlila.

Podle starostů lidé vyhazují především stavební suť jako beton, cihly, omítky, dlaždičky, ale také obaly od různých materiálů a občas také komunální a nebezpečný odpad.

Každý materiál se přitom může použít, předat či likvidovat jenom zákonem stanoveným způsobem, připomínají obecní vyhlášky. „Ani zbytky ze stavby nelze bez schválení zasypávat díry nebo vymletá místa po povodních,“ upozorňují starostové.

Ne všude se ale obce potýkají po povodni s „odpadovými“ problémy. Například dvoutisícová vesnice Lipová-lázně podobnou neukázněnost neřeší, přestože patřila na Jesenicku k nejvíce postiženým lokalitám.

Starosta Vladimír Šantrůček (nez.) vidí jako jeden z důvodů, že v obci nejsou místa, kam by bylo možné suť vyhodit, aniž by to nebylo vidět. „Lipová se vine v úzkém pásu kolem řeky, takže všude je dobře vidět. I kdyby náhodou někdo chtěl nějaký povodňový odpad vyhodit, tak si to zkrátka netroufne,“ popsal.

Silničáři odpady nevyužijí

Nicméně stejné trable jako v Jeseníku či Vápenné řeší také Správa silnic Olomouckého kraje, která se stará o silnice druhých a třetích tříd a jejich okolí.

Také silničářům odstraňování vysypané stavební suti přidělává práci, využít ji totiž nijak nemůžou. „Do silničního tělesa patří pouze schválené materiály, jako je zemina, kámen a štěrkopísky. Ani suť nebo jiné odpady tam rozhodně nepatří,“ poznamenal provozní náměstek krajské správy silnic Jan Škrabal.