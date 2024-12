Náměstí v Mohelnici se zazelená, obnova centra skončí po třinácti letech

„V příštím roce bychom chtěli také ozelenit náměstí Svobody, aby bylo přívětivější pro lidi. Centrum bude touto investicí a dokončením Hradební ulice a povrchu ulice U Brány konečně kompletně hotové,“ shrnul starosta Mohelnice Pavel Kuba.

První stavební práce v rámci rekonstrukce městského centra začaly na jaře 2012. Revitalizace zahrnovala obnovu povrchů vozovek na náměstí Svobody, zpevněných ploch, parkovacích stání a chodníků, vybudování mobiliáře, výsadbu zeleně a rekonstrukci nebo opravu inženýrských sítí pod povrchem.

„Úplně na začátku byl rozpočet na tuto fázi kolem 45 milionů. Naštěstí tehdy bylo málo práce a nám se při soutěži podařilo cenu srazit na 29 milionů,“ zavzpomínal mohelnický starosta.

Poté se město pustilo i díky dotacím do revitalizace nedalekého Kostelního náměstí a přilehlých ulic, rekonstrukce většiny centra byla dokončena v roce 2018. V té době se navíc k nepoznání změnilo autobusové nádraží, kde byly vybudovány moderní terminály a v podzemí kryté parkování pro desítky aut.

Přednost dostaly potřebnější stavby

Pak však následovala dlouhá pauza. „Objevily se dotační tituly na jiné potřebné stavby. Tak šlo centrum trochu stranou a zrekonstruovali jsme dům dětí a mládeže, postavili sběrný dvůr a investovali do domu s pečovatelskou službou,“ shrnul Kuba.

Teprve nedávno byla po problémech s prvním dodavatelem a delším zpoždění dokončena nová knihovna. „Rekonstrukce ulice U Brány, která vede kolem ní, tak musela počkat a bude se dělat příští rok,“ objasnil starosta.

Investice několikrát zbrzdili i archeologové, protože v historickém centru hledali pozůstatky středověkého osídlení.

„Pro nás jako investora je to nepříjemné, na druhou stranu byly objeveny atraktivní nálezy, jež jsou důležité pro historickou paměť města,“ komentoval to Kuba.

Při archeologických průzkumech před rekonstrukcí autobusového nádraží a stavbou podzemních garáží byla například objevena patnáct metrů hluboká kamenná studna a torza středověkého kamenného opevnění.

Centrum prokouklo, přitáhne víc lidí

Obyvatelé Mohelnice považují obnovu srdce města za prospěšnou. „Centrum jednoznačně prokouklo, byť to trvá už hodně dlouho,“ zhodnotil jeden z místních Martin Vaňourek.

Národní památkový ústav přístup města k revitalizaci historického jádra chválí. „Oceňujeme snahu radnice o jeho oživení, zejména náměstí Svobody. Podporujeme rovněž snahu o regulaci nevhodné reklamy na území městské památkové zóny,“ uvedla mluvčí ústavu Sandra Kolářová.

Na mohelnickém náměstí najdou lidé ve vedrech stín pod habry. V kraji je projekt se zelení v historickém centru ojedinělý.

Za návrhy úprav v centru stojí především architekt Aleš Burian se svým týmem. „Nad Mohelnicí přemýšlíme od roku 2008, kdy jsme zpracovali studii revitalizace historického centra. Poslední čtyři roky jsem pak strávil spoustu času na stavbě knihovny a též další stavba je tu realizována podle našeho projektu pro soukromého klienta,“ nastínil.

„Takže šlo o spoustu práce, která nás baví a myslím, že má smysl, byť je za ní spoustu dohadovaní a problémů. Ale věřím, že to stálo za to, přispíváme k obnově a kráse města a pomáháme vracet jeho občany zpátky do historického jádra,“ shrnul Burian. „Moc bych si přál, aby si lidé uvědomili, v jak krásném městě žijí,“ doplnil.