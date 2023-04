Nemocnice nabízí obézním kluby pro sdílení zkušeností se zmenšením žaludku

Každý pacient, jenž je adeptem na bariatrickou operaci, vždy absolvuje řadu vyšetření i konzultací u specialistů, kteří mu objasní možnosti léčby, popíší průběh zákroku i období po něm.

„Teorie z úst odborníka ale nikdy nenahradí reálnou zkušenost člověka, který zákrok sám absolvoval, prožil si všechna úskalí spojená s obezitou, operací a následně i novým režimem i životním stylem po ní,“ říká Petr Vaverka, specialista na bariatrickou a metabolickou chirurgii Nemocnice Agel Prostějov.

V rámci neformálního setkání se zájemci dozvědí podrobnosti o bariatrickém centru nemocnice či o možnostech konzultace s lékaři a nutričními asistentkami.

Bari klub funguje už několik let také v olomoucké fakultní nemocnici. Zájemci se tam schází jednou měsíčně.

„Přijít může kdokoli. Každý měsíc se sejde patnáct až čtyřicet účastníků, z nichž bývá jeden až pět lidí po bariatrické operaci a ostatní před ní,“ popsala vedoucí lékařka obezitologické ambulance III. interní kliniky Ľubica Cibičková.

Jen v Prostějově je kolem stovky operací ročně

Setkání se účastní rovněž lékaři, nutriční terapeutky či psycholožka. „Tato operace je indikována u pacientů s BMI (anglická zkratka pro index tělesné hmotnosti – pozn. red.) nad 40 bez přidružených chorob,“ přiblížila Cibičková.

„Může ji podstoupit i pacient s BMI nad 35, pokud k tomu má další předpoklady, jako je například diabetes nebo hypertenze, kdy se mu zároveň i přes odborná doporučení dlouhodobě nedaří snížit hmotnost,“ dodala.

Chirurgickou léčbu obezity si pacienti nehradí sami, bariatrické operace jsou zařazené mezi hrazené a platí je tedy zdravotní pojišťovny. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí podle své mluvčí Viktorie Plívové stovky těchto zákroků ročně.

„Třeba v roce 2017 jsme jich proplatili 661, o dva roky později 714,“ nastínila Plívová. Zákrok přijde pojišťovnu na zhruba 55 až 60 tisíc korun.

V prostějovské nemocnici provedou ročně stovku bariatrických operací různého typu.

„Zákroky spočívají nejčastěji v kombinaci zmenšení objemu žaludku a zmenšení plochy pro vstřebávání potravy. Variant je celá řada a každý typ operace je vhodný pro jinou cílovou skupinu lidí. Konkrétní podoba je u nás vždy přesně přizpůsobena na míru každému pacientovi, míře jeho obezity, zdravotnímu stavu i dalším faktorům,“ přiblížil Vaverka.

Ideální je ale podle něj samozřejmě obezitě předcházet a již při přetrvávající nadváze raději navštívit nutriční poradnu.

Klíčové je po operaci držet stanovený režim

V olomoucké fakultní nemocnici se bariatrické operace neprovádí, pacienty, kteří je podstoupili, tu ale poté sledují.

„Spolupracujeme s nejbližšími bariatrickými pracovišti – nemocnicí v Prostějově a Vojenskou nemocnicí Olomouc. Pacienty po těchto operacích monitorujeme v naší obezitologické ambulanci od konce roku 2016 a aktuálně jich máme ve sledování 250,“ konstatovala Cibičková.

Po zákroku je nezbytné dodržovat dietní a režimová opatření podle doporučení specialistů, kila se jinak mohou vrátit.

„Kolegyně podstoupila bandáž žaludku před několika lety. V prvním roce vše bez problémů, zhubla 25 kilogramů, byla nadšená. Teď po třech letech má všechna kila zpět, bandáž si roztáhla,“ popsala ve facebookové diskusní skupině k této problematice následky porušování určené životosprávy uživatelka Marie.

Dotyčná má nyní podle ní problémy s polykáním, trávením, zvracením či nadýmáním a je ze své situace nešťastná

Pro některé je operace jedinou možností

Nejčastější příčinou opětovného nabírání váhy je podle obezitoložky Petry Šrámkové špatný režim.

„Někteří pacienti nejsou schopni dodržovat to, o čem přitom před operací věděli a souhlasili s tím. Je to holt běh na dlouhou trať,“ podotkla. Aby k takovým situacím nedocházelo, měli by lidé chodit na pravidelné kontroly.

„Ty jsou nesmírně důležité. Pokud pacientova váha neklesá, nebo jde dokonce mírně nahoru, ale zachytí se to v počátku, dá se to řešit,“ uvedla Šrámková.

Nadváhou či obezitou trpí už polovina obyvatel Česka. Situaci mimo jiné zhoršila covidová pandemie, kdy řada lidí trávila více času doma, byla bez pohybu a s nevhodným stravovacím režimem.

„V případě nadváhy lze obvykle stav změnit pomocí pohybu a úpravy jídelníčku, u obezity už ale bývá situace složitější a změna životního stylu ne vždy zafunguje. Pokud se navíc přidají další zdravotní komplikace, může být bariatrický zákrok jedinou možností,“ uzavřel Vaverka.