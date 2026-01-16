Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

Situace nenechala klidným přerovského náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO), jenž obě varianty porovnal s palubovou kamerou. „Bojujeme v místní části Předmostí, narážíme tam na zbytečné sjíždění aut od Olomouce. Vznikají tam kolony, které by tam už při správném využití nových tras být nemusely,“ připustil Navrátil.
„Lidé si na trase od Olomouce možná nevěří nebo si myslí, že je výhodnější. Zkracují si cestu přes ulice Prostějovská, Olomoucká. Možná je to o kilometr kratší, ale nabádáme řidiče, že to rozhodně není rychlejší nebo lepší z pohledu spotřeby,“ netěší náměstka.
Proč jet raději po estakádě Polní než přes Předmostí? Navrátil zkušební jízdou srovnal obě trasy. „Čísla mluví jasně,“ shrnul.
Trasa přes Předmostí (Velká Dlážka – Komenského):
19 přechodů pro chodce
9 křižovatek
3 kruhové objezdy
Trasa přes MÚK sever (bez poplatku) estakádu Polní (směr Tržní – Komenského):
4 přechody pro chodce
3 křižovatek
2 kruhové objezdy
„V prvním případě je výsledkem časté zastavování, kolize a neustále změny tempa. V druhém případě jde o kapacitní sběrnou komunikaci o velikosti 2+2 pruhy, která je stabilnější a hlavně o jednu třetinu rychlejší,“ vypočítal Navrátil.
Zvažuje se zákaz pro kamiony
Desetikilometrový úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov za sedm miliard korun je v provozu od 19. prosince 2025. Mnoho tisíců aut, které by jinak projížděly Přerovem, se už na svých trasách čtyřicetitisícovému sídlu v Olomouckém kraji vyhýbají.
„Úleva je obrovská. Tranzit přešel na dálnici tak, jak jsme s tím všichni počítali. Kamiony potkáme, jen když mají ve městě cílovou destinaci,“ ocenil ovšem Navrátil nezpochybnitelný přínos obchvatu.
|
Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu
Město Přerov ovšem stále eviduje připomínky od občanů z Předmostí, kterým v okolí domů jezdí od otevření dálnice více vozidel. „Sešel jsem se zástupci Policie ČR a městské policie. Dohodli jsme konkrétní kroky. Požadujeme úpravu směrových tabulí, zejména od Olomouce, aby jasně naváděly na Brno a Zlín mimo obytné zóny přes MÚK sever,“ řekl Navrátil.
Navrátil chce upravit vjezd na ulici Prostějovská, aby sloužil pouze osobním autům, nikoliv kamionům. Pomoci by mohly chytré semafory. „Sbíráme tvrdá data z provozu. Na jejich základě upravíme signální plány na estakádě i dalších křižovatkách pro maximální průjezdnost,“ poznamenal náměstek.
Podle něj se zvýší i dohled policistů a strážníků přímo v terénu.