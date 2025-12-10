Řidič s autem vyletěl ze silnice a skončil v korytu potoka. Další šofér boural namol

Jednadvacetiletý řidič mercedesu usnul za jízdy po úterní 18. hodině při projíždění táhlé mírné levotočivé zatáčky.
„Tím pádem se přestal plně věnovat řízení a vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do nosníku označníku mostu, silničního svodidla a do kovového zábradlí mostu. Vůz vyletěl z cesty, narazil do náletových křovin a skončil v korytě potoka Kopřivná,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Mladý muž vyvázl z poničeného auta bez zranění a následně absolvoval dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek.
Škoda na voze je vyčíslena na 80 tisíc korun, na označníku mostu, svodidle a zábradlí celkem na zhruba 50 tisíc,“ doplnila Zajícová.
Řidič nadýchal čtyři promile
Na Šumpersku nešlo v úterý vpodvečer o jedinou dopravní nehodu, k níž policisté vyjížděli. U té druhé hrál ovšem hlavní roli alkohol.
„Sedmašedesátiletý řidič mířící od Starého Maletína k Javoří nezvládl jízdu a v pravotočivé zatáčce najel na nezpevněnou krajnici po levé straně silnice, kde s vozem uvázl,“ přiblížila policejní mluvčí.
Muž následně překvapil policisty při dechové zkoušce, přístroj mu totiž napoprvé naměřil málo vídaných 4,36 promile, napodruhé pak 3,64 promile.
„Třetí dechové zkoušky už nebyl řidič vzhledem k silné opilosti schopen. Při nehodě se sice nezranil, ale vzhledem k jeho stavu byl záchrannou službou převezen do šumperské nemocnice, kde byl proveden odběr biologického materiálu,“ doplnila Zajícová. Policisté nyní vyšetřují nehodu pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.